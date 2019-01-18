18 Ocak 2019 10:56Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 13:34
Rusya’da 2 savaş uçağı çarpıştı
Rusya'da 2 Su-34 savaş uçağının çarpışması sonrası mürettebatı arama çalışmaları başlatıldı.
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Fotoğraf: Dmitry Terekhov/Wikimedia Commons(CC BY-SA 2.0)
Rusya’da 2 Su-34 savaş uçağı havada çarpıştı. Pilotları arama çalışması sürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, uçakların Japon Denizi’nin üzerinde uçtuğu sırada çarpıştığını doğruladı. Kaza sonrası uçaktan atlayan pilotları arama çalışmaları başlatıldı.
Denize düşen pilotlardan birinin yeri belirlendi.
Kazanın eğitim uçuşu sırasında yaşandığı, uçakların silah taşımadığı belirtildi. (DIŞ HABERLER)
Uçak kazasından sağ çıkmamız ne kadar olası?
ETİKETLER: Rusya
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