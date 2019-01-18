18 Ocak 2019 10:56
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 13:34

Rusya’da 2 savaş uçağı çarpıştı

Rusya'da 2 Su-34 savaş uçağının çarpışması sonrası mürettebatı arama çalışmaları başlatıldı.

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Rusya’da 2 savaş uçağı çarpıştı

Fotoğraf: Dmitry Terekhov/Wikimedia Commons(CC BY-SA 2.0)

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    Rusya’da 2 Su-34 savaş uçağı havada çarpıştı. Pilotları arama çalışması sürüyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı, uçakların Japon Denizi’nin üzerinde uçtuğu sırada çarpıştığını doğruladı. Kaza sonrası uçaktan atlayan pilotları arama çalışmaları başlatıldı.

    Denize düşen pilotlardan birinin yeri belirlendi.

    Kazanın eğitim uçuşu sırasında yaşandığı, uçakların silah taşımadığı belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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