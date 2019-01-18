Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hükümet gündeminde yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını söyledi. Selçuk, bin liranın altındaki emekli maaşlarına yapılan zammın şubat ayında yansıyacağını duyurdu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından başlıklar şöyle:

"3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor.

Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak.

(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında.

2018 yılında İŞKUR bir rekora imza attı, 1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti.

Hemodiyaliz hastalarına desteği yüzde 19 oranında arttırdık.

Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz.

RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız." (HABER MERKEZİ)