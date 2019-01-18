18 Ocak 2019 10:28Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 10:32
'FETÖ'nün TSK yapılanmasına dair soruşturmada 72 gözaltı kararı
İzmir'de, 'FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Fotoğraf: Pixabay
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki "kripto yapılanması"na yönelik ardışık aramalarda tespit edildiği belirtilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 72 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.
Operasyon devam ediyor. (İzmir/AA)
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