78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can serbest bırakıldı

18 Ocak’ta sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak İzmir’e götürülen 78’liler Girişimi Sözcüsü ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) PM üyesi Celalettin Can, ifadesinin ardından bugün saat 22:30 civarında serbest bırakıldı.

78’liler Girişimi Sözcüsü ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) PM üyesi Celalettin Can'ın evinde yapılan aramada bilgisayarına da el konulmuştu. Akil İnsanlar grubunda yer alan Can’a 2014 ile 2015 yıllarında İzmir'de düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalar ve bir ziyaret sırasında salonda bulunan fotoğraflar nedeniyle 'terör örgütü propagandası' yaptığı suçlaması yöneltildiği ifade edilmişti. (HABER MERKEZİ