18 Ocak 2019 10:26
78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can gözaltına alındı
78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, İzmir'de yaptığı bir konuşmadan dolayı hakkında başlatılan soruşturma doğrultusunda İstanbul'daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Evinde yapılan arama sırasında bilgisayarına el konulduğu öğrenilen Can, Ataköy Polis Karakolu'na götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Can'ın akşam saatlerinde soruşturmanın başlatıldığı İzmir'e götürüleceği öğrenildi. (MA)
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