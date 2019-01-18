“CHP, İzmir’de Olgun Atila’yı aday gösterecek” iddiası

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlere ilişkin kulis yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de sürpriz bir ismi aday göstereceğini ileri sürdü.

“Büyük olasılıkla Kocaoğlu aday yapılmayacak. Ya Kılıçdaroğlu hem İyi Parti hem de Kocaoğlu ile restleşmeyi göze alarak Tunç Soyer ya da Tuncay Özkan'ı aday gösterecek-ki kaynağıma göre bu çok küçük bir ihtimal- ya da Kocaoğlu’nu küstürmeyecek bir orta yol arayacak” diyen Alçı, bu orta yol için düşünülen ismin Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila olduğunu söyledi.

Alçı, “Yani aralık başında bana Kocaoğlu'nun yeniden devreye gireceğini söyleyen kaynağıma göre; CHP'nin İzmir adayının, teşkilatın ve Kocaoğlu'nun sıcak baktığı Olgun Atila olma ihtimali kuvvetli” ifadelerini kullandı.

OLGUN ATİLA KİMDİR?

Olgun Atila'nın Bornova Belediyesi internet sitesinde yer alan öz geçmişinden öne çıkan noktalar şöyle:

1976 İzmir, Bornova doğumlu.

İlköğretimini Bornova Kars Halil Atila İlköğretim Okulu’nda, orta öğretimini Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nde, yüksek öğretimini Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. İngiltere’de bulunan Luton Üniversitesi’nde İngilizce eğitimi aldıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Kentsel Tasarım Bölümünde master yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra, mimari proje ve inşaat yapımı alanında faaliyet gösteren Olgun Atila Mimarlık Limited Şirketi’ni kurdu.

1996-2008 yılları arasında yerel bir gazetede “Değişim” adlı köşe yazarlığı yaptı. 2006-2008 yıllarında İzmir Dostluk Birliği Platformu Başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yılı yerel seçimlerinde CHP – Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2009-2013 yılları arası İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Divan Katipliği görevini üstlendi. 2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu Başkanı oldu.

Nisan 2014 tarihinden bu yana Bornova Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. (HABER MERKEZİ)

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