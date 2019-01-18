Marmara'da sıcaklıklar artacak (18 Ocak)

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek. (AA)