Fortnite'te 200 milyonu aşkın hesapta güvenlik açığı tespit edildi

Günümüzün en çok oynanan oyunları arasında yer alan Fortnite'te güvenlik açığı nedeniyle milyonlarca kişinin hesabının tehlikeye girdiği açıklandı.

Güvenlik firması Check Point‘in paylaştığı bilgilere göre şirket geçtiğimiz yılın Kasım ayında açığı tespit etti ve konuyu Epic Games‘e iletti. Epic Games, aralık ayında güvenlik açığını ortadan kaldırarak söz konusu tehdidi engellediğini duyurdu.

Fortnite’ın geliştiricisi konumunda olan Epic Games’in web sitesi ile ilgili bir rapor yayınlayan Check Point araştırmacılarının verdiği bilgilere göre şifre veya kullanıcı adı girmeden Fortnite hesaplarına erişmek mümkündü.

Ortaya çıkan bilgilere göre güvenlik açığı nedeniyle 200 milyonu aşkın Fortnite hesabı tehlikedeydi. Söz konusu güvenlik açığı kullanıcıların kişisel bilgilerinin yanı sıra kredi kartı bilgilerine erişilebildiği düşünülüyor. (HABER MERKEZİ)