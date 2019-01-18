Facebook, Sputnik’e ait sayfaları kaldırdı

Sosyal paylaşım ağı Facebook’un, aralarında Sputnik’e ait 7 sayfanın da bulunduğu Rusya ile bağlantılı olan 500’ün üzerinde hesaba engelleme getirdiği öğrenildi. Sputnik basın dairesinden yapılan açıklamada, Facebook'un bu karar ‘siyasi' ve ‘fiilen sansür' olarak nitelendirildi.

Sputnik'te yer alan açıklama metninde, "Komşu ülkelerdeki ofislerimize ait 7 hesap engellendi. Sputnik'in ofisleri habercilikle uğraşıyor ve bunu iyi bir şekilde yapıyor. Eğer engelleme, Facebook'un kaliteli medya çalışmalarına verebileceği tek tepkisi ise, o halde soracak bir şeyimiz yok, her şey açıkça ortada. Ancak sağduyunun kazanacağına dair umudumuz var. Sputnik okuyunuz" ifadelerine yer verildi.

Facebook Siber Güvenlik Politikaları Başkanı Nathaniel Gleicher, ‘doğruluğu şüpheli koordineli faaliyetlerle alakası olması' nedeniyle 364 sayfanın kaldırıldığını belirtti. Facebook yetkilisi Rusya'da ortaya çıkan bir ‘ağ' tarafından bu çalışmaların yürütüldüğü ve söz konusu hesapların Rusya ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

"FACEBOOK, SPUTNİK HESAPLARINI NEDEN KAPATTIĞINA AÇIKLIK GETİRMELİ"

Rossiya Segodya, Russia Today (RT) ve Sputnik'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise Facebook’u Sputnik’in hesaplarını kapatma nedenini açıklamaya çağırdı. Simonyan, "Facebook kendi açıklamasında, bu hesapların içeriğine yönelik hiçbir şikayeti olmadığı itiraf ediyor. Biz, Facebook'un hiçbir kuralını veya genel olarak normal hayat kurallarını ihlal etmedik. Hangi kuralları ihlal etmişiz? Bizden yana şikayetleri ne? Gün boyunca bunu anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hesapların, Sputnik'le ilgili olduğu veya Sputnik muhabirlerine ait olduğu için kapatıldığını söyleyen Simonyan, tüm bunların sansürü anımsattığını kaydetti. (HABER MERKEZİ)