Trump'tan füze mesajı: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, "Düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Trump, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) gelerek, Bakanlığın Füze Savunma Durum İncelemesi Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'a Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton eşlik ederken, Pentagon'daki toplantıya çok sayıda üst düzey savunma yetkilisi ve komutan da katıldı. Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, füze savunma stratejisi üzerinden dünyaya mesajlar verdi.

"İRAN'A MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

İran'ın bu hafta başında bir uzay aracı fırlatma denemesi yaptığını ve başarısız olduğunu söyleyen Trump, "Başarılı olsaydı İran'a kritik bilgiler sağlayacaktı. Kıtalararası Balistik Füze arayışlarında da kullanabilirlerdi. ABD'ye ulaşmaya yönelik herhangi bir kapasiteye müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

İran ile nükleer anlaşmayı sona erdirmekle "mucizevi" bir iş yaptıklarını söyleyen Trump, İran'ın iki yıl öncekinden çok daha farklı bir ülke olduğunu, Tahran'ın ABD ile konuşmak istediğini öne sürdü.

"BİZE YÖNELEBİLECEK HER FÜZEYİ İNDİRECEĞİZ"

Trump, uzayı bir savaş alanı olarak gördüklerini, bu nedenle Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurduklarını aktararak, şunları söyledi: "Yeni bütçemde uzaya konuşlu bir füze savunma kademesine yatırım yapacağız. Bu yeni bir teknoloji. Nihayet itibarıyla bizim savunma ve tabii ki saldırı kapasitemizin son derece önemli parçaları olacaktır. Sistem izleme yapacak ve düşman güçlerden veya başka güçlerden hata ile bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz. Füzenin tipi veya saldırının coğrafi kaynağı ne olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz."

İlk seçildiğinde Avrupa'da en popüler isimlerden biri olduğunu ileri süren Trump, NATO üyelerine yapmaları gereken savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunduğunu ve bu yüzden de Avrupa'da popülerliğini kaybettiğini söyledi.

PENCE'TEN SURİYE AÇIKLAMASI

Trump'tan önce açılış konuşması yapan Başkan Yardımcısı Pence'in gündeminde Menbic'teki patlama ve Suriye'ye vardı. Pence, "Askerlerimizi ülkeye getirirken, bunu IŞİD kalıntılarının bir daha asla şeytani ve katil hilafetlerini bir daha kuramayacak şekilde yapacağız." diye konuştu.

Toplantıda konuşan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise Rusya ve Çin'in ABD'nin orta ölçekli füze sistemlerinden rahatsız olduğunu ileri sürerek "Sizin ne yaptığınızı görüyoruz ve ona göre adım atıyoruz" ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)