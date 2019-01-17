Ümraniye Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Eljif Elmas'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı.

Maçın tek golü 82. dakikada Ümraniyesporlu futbolcu Yasir Subaşı'dan geldi.

90+8. dakikada Ümraniyespor'un ani gelişen atağında, topla ceza sahasına giren Emircan Altıntaş, İsmail Köybaşı'ndan sıyrıldıktan sonra kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya kaldı. Emircan'ın sol çaprazdan yerden vuruşunda, top filelerle buluştu. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonun başlangıcında Emircan'ın Şener Özbayraklı için tehlikeli harekette bulunduğunu tespit eden hakem Arda Kardeşler, golü iptal etti.

Ümraniyespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı, 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. (SPOR SERVİSİ)