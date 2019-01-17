Danışanını taciz eden Terapist Yard. Doç. Murat Paker'e hapis cezası

Danışanına cinsel saldırıda bulunduğu için hakkında dava açılan Klinik Psikolog ve Terapist Yard. Doç. Murat Paker davasında karar duruşması görüldü. Mahkeme, Murat Paker’in cinsel saldırı suçunu işlediğine karar vererek Paker hakkında TCK 102/1 maddesine göre 5 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında "cinsel saldırı" suçlamasıyla Murat Paker'e 5 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanarak ceza 4 yıl 2 aya düşürüldü. Karar istinaf mahkemesine gidecek. Karar bu şekilde kesinleşirse Paker cezaevine girecek.

Paker’in avukatı “aksi ispat edilemeyecek derecede kesin bir delil bulunmamasına rağmen haksız ve hukuka aykırı olarak ceza verildiğini" söyleyerek karara itiraz edeceklerini bildirdi.

DAVANIN EMSAL YANLARI VAR

Ekmek ve Gül'ün haberine göre Mahkeme sonrası açıklama yapan Avukat Esra Baş, davanın emsal niteliğinde olduğuna dikkat çekti: “Bu dava iki kişi arasında yaşanan bir olayı kapsadığı ve ispatlanması oldukça zor olduğu için çıkan sonuç açısından önemli. Bu tür taciz olaylarının gizli kalmaması, kimsenin titrinden dolayı kendini güçlü ve dokunulmaz hissetmemesi noktasında da dava sonucu önemli. Karardan dolayı mutluyuz. İstinaf mahkemesine götüreceğimiz noktalar var sonuç olarak haklı olduğumuz anlaşıldı.”

NE OLMUŞTU?

10 Ekim sürecinden sonra yaşadığı travma nedeniyle kasım ayında terapiste başvuran kadın, 19 Kasım’daki seansta terapiyi sonlandırmak istediğini söylemesinin ardından psikoterapistinin seanslara devam etmesi yönünde ısrarcı davrandığını ve sonrasında da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek dava açtı. (HABER MERKEZİ)