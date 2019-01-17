10yearschallenge "Bu kadınların 2019'da çekilmiş fotoğrafları yok"

Sosyal medya platformu Facebook'ta başlayan ve diğer sosyal medya platformlarına da yayılan #10yearschallenge hashtagi altında 10 yıl önce ve 10 yıl sonraki fotoğrafların paylaşımı devam ediyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise Twitter hesabından erkekler tarafından öldürülen kadınların fotoğraflarını paylaştı ve "Bu kadınların 2019'da çekilmiş fotoğrafı yok" dedi.

Kadın Cinayetlerinin Durduracağız Platformunun paylaşımları şöyle oldu:

Ayşe Selen Ayla 2010 yılında sokakta vurularak öldürüldüğü için 2019’da çekilmiş bir fotoğrafı yok. #kadınlaryaşasın #10yearschallenge pic.twitter.com/YTVp2S89bk — Kadın Cinayetleri (@KadinCinayeti) 17 Ocak 2019

Ceylan Soysal, 2011 yılında abisi ve babası tarafından vurularak öldürüldüğü için 2019’da çekilmiş bir fotoğrafı yok. #kadınlaryaşasın #10yearschallenge pic.twitter.com/ywF6W5cChj — Kadın Cinayetleri (@KadinCinayeti) 17 Ocak 2019

Dilber Keskin, 2012 yılında kocası tarafından 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü için 2019’da çekilmiş bir fotoğrafı yok. #kadınlaryaşasın #10yearschallenge pic.twitter.com/V0P9I1h9Ee — Kadın Cinayetleri (@KadinCinayeti) 17 Ocak 2019

Azra Has, 2010 yılında sokakta başından vurularak öldürüldüğü için 2019’da çekilmiş bir fotoğrafı yok. #kadınlaryaşasın #10yearschallenge pic.twitter.com/MlYbZVgMOY — Kadın Cinayetleri (@KadinCinayeti) 17 Ocak 2019

11 yaşındaki Öznur Uluişden 2010 yılında istismar girişiminden sonra boğularak öldürüldüğü için 2019'da çekilmiş fotoğrafı yok. #kadınlaryaşasın#10yearschallenge pic.twitter.com/8m0p9WbrRq — Kadın Cinayetleri (@KadinCinayeti) 17 Ocak 2019

Münevver Karabulut 2009 yılında testereyle parçalanıp öldürüldüğü için 2019’da çekilmiş bir fotoğrafı yok.#kadınlaryaşasın #10yearschallenge pic.twitter.com/28GF4VKX0P — Kadın Cinayetleri (@KadinCinayeti) 17 Ocak 2019

(HABER MERKEZİ)