17 Ocak 2019 21:23
Ordu'da eğitime kar engeli
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 18 Ocak tarihinde okullar tatil edildi.
Fotoğraf: DHA
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verme kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda, 18 Ocak 2019 Cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu. (AA)
ETİKETLER: Ordukar yağışı
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