Ordu ve Nevşehir'de eğitime kar engeli (18 Ocak)

Ordu'nun iki ilçesinde ve Nevşehir'de il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Ocak günü eğitime ara verildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verme kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda, 18 Ocak 2019 Cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

Nevşehir'de de kar yağışının ardından ortaya çıkan olumsuz koşullar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, karne gününde idari izinli sayılacakları bildirildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanmadan dolayı köy, belde ve ilçelerden taşımalı eğitim sistemiyle ilçe ve il merkezine gelen öğrencilerin 18 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacakları belirtildi. (AA)