Fransa Ombudsmanı biber gazının yasaklanmasını istedi

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, hak eylemlerinde biber gazı kullanımının yasaklanmasını istedi. Toubon, basına yaptığı açıklamada, polisin özellikle sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasına tepki gösterdi.

Biber gazının polis tarafından kullanımının yasaklanması gerektiğini ifade eden Toubon, sarı yeleklilerin eylemlerinde pek çok kişinin gaz fişeği nedeniyle yaralandığını hatırlattı. Toubon, hükümetin bu konuda önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 kişi yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, biber gazı kullanımı nedeniyle polislere tepki göstermişti. (AA)