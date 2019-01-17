Garo Paylan, Hrant Dink cinayetinin araştırılması için önerge verdi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili Meclis araştırma önergesi verdi. Paylan, "Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 12 yıl geçmesine karşın, Dink Cinayeti hâlâ aydınlatılmamıştır" dedi.

‘ERMENİ KİMLİĞİ ÜZERİNDEN HEDEF HALİNE GETİRİLDİ’

Paylan, Hrant Dink hakkında yaşarken açılan soruşturmaları da hatırlatarak, “Hrant Dink, AGOS’ta yayımlanan Sabiha Gökçen’e ilişkin yazısından (6 Şubat 2004) sonra ırkçı çevreler tarafından hedef haline getirilmeye başlanmıştır. Yazının yayımlanmasından sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılmış ve takip eden süreçte Dink, İstanbul Valiliği’nce çağrılarak, ‘uyarılmıştır’. Yanı sıra 16 Nisan 2005 tarihinde, Dink hakkında ‘Türklüğe hakaret’ suçlamasıyla (TCK 301) dava açılmıştır. Dink hakkında mahkûmiyet kararı verilmiş, karar, bilirkişi raporuna ve Yargıtay Başsavcılığı’nın itirazına rağmen Yargıtay tarafından onaylanmıştır. Öldürülmesine varan süreç boyunca Dink, sahip olduğu Ermeni kimliği üzerinden, medya aracılığıyla ırkçı, milliyetçi kesimler tarafından hedef haline getirilmiş, ‘Türk Düşmanı Ermeni!’ gibi pek çok nefret söyleminin hedefi kılınmıştır. Hükümet tarafından, Dink’in hedef gösterilmesini engelleyecek, medyadaki nefret söylemlerini kınayan bir tutum alınmamış, tam tersine hükümet temsilcileri cinayetin şartlarını yaratan söylemlerde bulunmuştur” dedi.

HDP milletvekili Garo Paylan: 301. madde geri dönüyor

‘KATİL ZANLISI KAHRAMAN EDASIYLA KARŞILANDI’

Gazete Duvar'da yer alan habere göre “Hrant Dink cinayeti örgütlü bir suç niteliği taşımakta” diyen Paylan, “Cinayete giden süreçte, devletin çeşitli kademelerinden kişiler suikast planı ile ilgili bilgi sahibi olmalarına rağmen harekete geçmemiştir. Ayrıca, Dink’in katil zanlısının Samsun Emniyeti’nde emniyet mensuplarınca bir ‘kahraman’ edasıyla karşılanmasına ilişkin basına yansıyan görüntüler, Hrant Dink cinayetine ilişkin ‘kirli ilişkilerin’ rolünün ipuçlarını veren, toplumsal hafızada silinmeyecek derin bir iz olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

‘BÖYLESİ ACILARIN YAŞANMASINI ÖNLEYECEK…’

Suikastın Meclis tarafından araştırılmasını isteyen Paylan, “TBMM’nin olaydaki sorumluların açığa çıkarılmasına destek olacak, toplumsal vicdanı rahatlatacak ve böylesi acıların bir daha yaşanmasını önleyecek bir irade göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)