Eğitim Sen hükümetin eğitim politikalarını protesto etti

Eğitim Sen Samsun Şubesi eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya diğer sendika ve emekten yana siyasi partilerden de destek geldi.

Hükümetin eğitim politikalarına tepki gösterilen eylemde açıklamayı Eğitim Sen Şube Başkanı İsmail Yavuz okudu. Hükümetin kamusal eğitimi adım adım tasfiye ettiğini ifade eden Yavuz, “Eğitimde ticarileşme ve dinselleştirme uygulamaları artmaktadır. 4+4+4 düzenlemesinin üzerinden 7yıl geçti. Okul öncesi eğitimde Türkiye OECD ülkeleri arasında son sıradaki yerini korumaktadır. MEB'e ayrılan bütçenin yüzde 35’i din eğitimine ayrılmaktadır. KHK ihraçları ile ilgili olarak kurulan OHAL komisyonu kendini mahkeme yerine koyarak, somut olmayan deliller üzerinden işe iade başvurularının büyük bölümünü reddetti. Takipsizlik kararı verilenler ise işe başlatılmadı. Her geçen gün daha fazla parasal ilişkiler içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin değil, dini inanç sömürüsünün temel alındığı bir eğitim sisteminde, öğrenci ve velilerle birlikte, kamusal, bilimsel, demokratik, laik eğitim hakkı için mücadelemiz devam edecektir” dedi. (Samsun/EVRENSEL)