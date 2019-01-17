17 Ocak 2019 19:10Son Düzenlenme Tarihi: 17 Ocak 2019 19:24
Bağcılar Belediyesi 'hanımefendilik dersleri' veriyor: Ölçülü olun
Bağcılar Belediyesi genç kadınlara “hanımefendilik eğitimi” veriyor: Abartılı giyinmeyecek, düğüne gidiyormuş gibi makyaj yapmayacak...
Fotoğraf: Google Maps
Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’ne üniversitesi sınavına hazırlanmak için gelen kadın öğrenciler yaklaşık 2 aydır “hanımefendilik eğitimi” alıyor.
Eğitimi matematik mühendisi Arzu Arda veriyor.
Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre Arzu Arda, “Bir hanımefendi nasıl davranmalı diye söyleyecek olursak tek kelimeyle ölçülü diyebiliriz. Hem dinimizin hem geleneklerimizin hem öz kültürümüzün dayattığı ölçüdür. Unuttuğumuz şey; ölçü. Biz de toplum içinde hanımlarımızın en doğru şekilde nasıl davranması gerektiğini anlatıyoruz” dedi
Eğitime göre ‘İstanbul Hanımefendisi’ şu özellikleri taşımalı?
- Bir hanımefendi toplum içerisinde dakikalarca telefonda sesli konuşmayacak. Özelikle de mahrem konuları.
- Toplu taşıma içerisinde sırt çantasını sırtında taşımayacak. Eline alacak ya da önüne takacak.
- Toplu taşıma araçlarında ve evlerde yayılarak oturmayacak.
- Dondurmayı yalayarak yemeyecek.
- 'Abi’ diye hitap etmeyecek, argo konuşmayacak.
- Abartılı giyinmeyecek. Sabah erken saatte düğüne gidiyormuş gibi makyaj yapmayacak. Bunları yaparken ölçülü olacak.
- Toplum içerisinde sakız çiğnemeyecek. (HABER MERKEZİ)