Bağcılar Belediyesi 'hanımefendilik dersleri' veriyor: Ölçülü olun

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’ne üniversitesi sınavına hazırlanmak için gelen kadın öğrenciler yaklaşık 2 aydır “hanımefendilik eğitimi” alıyor.

Eğitimi matematik mühendisi Arzu Arda veriyor.

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre Arzu Arda, “Bir hanımefendi nasıl davranmalı diye söyleyecek olursak tek kelimeyle ölçülü diyebiliriz. Hem dinimizin hem geleneklerimizin hem öz kültürümüzün dayattığı ölçüdür. Unuttuğumuz şey; ölçü. Biz de toplum içinde hanımlarımızın en doğru şekilde nasıl davranması gerektiğini anlatıyoruz” dedi

Eğitime göre ‘İstanbul Hanımefendisi’ şu özellikleri taşımalı?