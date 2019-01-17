Maraş'ta çığ düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Maraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ düştü. Çığın altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede cesedin Ramazan Sakallı'ya ait olduğu belirlendi.

Öğleden sonra Akdere Mahallesi'nin Keklicek mevkiinde bir kişinin çığ altında kaldığı iddiası üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çığ altında kaldığı iddia edilen kişiye ulaşılmak için çalışma başlattı.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki, "Soğukpınar Mahallesi'nde bir evin üzerine çığ düştüğünü ve can kaybı yaşanmadığını, sabah da Engizek Mahallesi'nde çiftliğin üzerine çığ düştüğünü, 10-15 hayvanın yaşamını yitirdiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)