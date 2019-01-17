17 Ocak 2019 18:47
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 01:04

Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırıda 9 kişi öldü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bomba yüklü aracın neden olduğu patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.

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Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırıda 9 kişi öldü

Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

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    Kolombiya'nın başkenti Bogota'da General Santander Polis Okulunun önünde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. "Saldırı silahsız gençler ve öğrencilerin olduğu bir eğitim merkezine düzenlenmiştir" diyen Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Duque ve Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez ile beraberindeki heyet, saldırının hedefi olan Bogota’nın güneyindeki General Santander Polis Okulu'nda incelemelerde bulundu. Duque, düzenlenen basın toplantısında saldırıya ilişkin açıklama yaptı. 

    Biri Ekvadorlu 9 kişinin ölümüne 54 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırının cezasız kalmayacağını vurgulayan Duque, “Bu saldırı silahsız gençler ve öğrencilerin olduğu bir eğitim merkezine düzenlenmiştir.” dedi.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez de saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada elde ettikleri bulgulara ilişkin bilgi verdi. 

    Kolombiya vatandaşı Jose Aldemar Rojas Rodriguez’in düzenlediği bombalı araç saldırısında 80 kilogram patlayıcı kullanıldığını kaydeden Martinez, aracın en son Venezuela sınırındaki Arauca kentinde geçen yıl yapılan muayenesinin kayıtlarının bulunduğu bilgisini paylaştı.

    Güvenlik güçleri ve başsavcılık ekipleri olay yerindeki aramalarını sürdürürken, bölgeye polis kimseyi yaklaştırmıyor. Polis okulunun, saldırının oldukça uzağında kalan bölümlerinde dahi cam ve cephelerdeki hasar yer alıyor. 

    Fotoğraf: DHA

    Kolombiya'da yayın yapan RCN Radyosu, Twitter hesabından olay yerine ilişkin görüntüler yayınladı. 

    BOGOTA'DAKİ ÖNCEKİ SALDIRILAR

    Bogota’da 17 Haziran 2017’da bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi ölmüş 9 kişi yaralanmıştı. 

    Aynı yıl şubat ayında düzenlenen bombalı saldırıda ise La Macarena semtinde, boğa güreşleri öncesi yol güvenliğini sağlayan polisler hedef alınmış, yaralanan 24 polisten biri hayatını kaybetmişti.

    Kolombiya devleti, FARC'la Kasım 2016'da barış anlaşması imzalamıştı.(DIŞ HABERLER)

     

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