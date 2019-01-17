Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırıda 8 kişi öldü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da General Santander Polis Okulunun önünde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Savunma Bakanlığı, saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile yakın hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik kordonu ile çevreleyerek, sivillerin girişini engelledi.

Ülkenin güneyindeki Choco yönetim bölgesine giden Devlet Başkanı Ivan Duque'nin de ziyaretini yarıda keserek başkente dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Duque, "Kolombiyalıların şiddete boyun eğmeyeceğini" söyledi.

Fotoğraf: DHA

Belediye Başkanı Enrique Penalosa, olayı bir "terörist saldırı" olarak tanımladı. Yetkililer henüz saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Kolombiya'da yayın yapan RCN Radyosu, Twitter hesabından olay yerine ilişkin görüntüler yayınladı.

Urgente Primeras imágenes de carro bomba en Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá



Más imágenes en: https://t.co/r1rrwS6U5B pic.twitter.com/Ls4FdonOC1 — RCN Radio (@rcnradio) 17 Ocak 2019

Ölen ve yaralananların kimliklerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kolombiya devleti, FARC'la Kasım 2016'da barış anlaşması imzalamıştı. (DIŞ HABERLER)