Antalya'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Akdeniz'in en önemli turizm merkezi Antalya'da 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye başkanlığı yarışını AKP, Menderes Türel'le kıl payı kazanmıştı. AKP, bu seçime MHP'nin desteğiyle ve bir kez daha Türel'le giriyor. Kentte, MHP'deki bölünmeden İYİ Parti'nin aslan payını aldığı görülüyor. Bu da İYİ Parti'nin desteğiyle seçime hazırlanan CHP'nin adayı Muhittin Böcek'in en önemli şansı. CHP, son seçimde yüzde 7 oy toplayan HDP'nin de desteğini almayı hedefliyor.

ANTALYA'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP – Menderes Türel

Menderes Türel kimdir?

CHP - Muhittin Böcek

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek kimdir?

Saadet Partisi - Ali Aktaş

ANTALYA'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ ANTALYA SONUÇLARI

AKP – % 33.79

CHP - % 29.30

İYİ Parti - % 17,19

MHP - % 9,99

HDP - % 7,03

Saadet Partisi - % 0,96

Vatan Partisi - % 0.27

Hür Dava Partisi - % 0.22

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ANTALYA SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan - %42,82

Muharrem İnce - %38,79

Meral Akşener - %13,48

Selahattin Demirtaş - %4,1

Temel Karamollaoğlu - %0.60

Doğu Perinçek - %0.21

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ANTALYA SONUÇLARI

EVET - % 40,9 HAYIR - % 59,1

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANTALYA SONUÇLARI

AKP – 36,4

CHP – % 34,6

MHP - % 24,3

BDP - % 2,3

ANTALYA'DA SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI

HDP'nin belli oranda tabanının olduğu pek çok büyükşehirde olduğu gibi burada da HDP oyları belirleyici olacak. Şu ana kadar aday açıklamayan HDP'nin CHP adayını desteklemesi, Muhittin Böcek'in şansını önemli oranda artıracaktır.

Kentte varılan ittifak gereği İYİ Parti de CHP'yi destekliyor.

Geçmişte referandumda "Hayır", genel seçimde ise Millet İttifakı'nın bileşeni olan Saadet Partisi, Antalya'da aday gösterdi. SP, son seçimde yüzde 1'e yakın oy almıştı.

Antalya'da AKP-MHP ittifakının son seçimdeki oy oranlarının toplamı yüzde 44'e yaklaşıyor. CHP-İYİ Parti toplamı ise %46.49.

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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