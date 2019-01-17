Genel İş'in eylemine katılanlar ifadeye çağrılıyor

DİSK/Genel İş'in toplu sözleşme için yaptığı eyleme biber gazı ve coplarla müdahale eden İzmir Emniyeti eyleme katılan sendika üyelerini ve destek veren KESK'lileri ifadeye çağırıyor.

11 Ocak günü Genel İş İzmir 2 Nolu Şube'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişinde yapmak istediği eyleme emniyet müdahale etmiş ve yapılmak istenen açıklamaya engel olmuştu.

Eylem sonrası başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü, çok sayıda Genel İş üyesi işçiyle eyleme destek veren Tüm Bel Sen Şube Yöneticisi Birkan Acar'ı telefonla arayarak ifade vermeye çağırdı.

Kaç işçinin ifadeye çağrıldığı henüz netleşmezken, eyleme katılanların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve polis memurlarına direnerek görevi yapmalarına engel olmakla suçlandıkları tahmin ediliyor.

İŞÇİLER DARBEDİLEREK GÖZALTINA ALINMIŞTI

Belediye önünde toplanan Genel İş üyeleri başkanlık kapısı önüne yürüyerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZENERJİ'nin yetkisine yaptığı itirazı geri çekmesini isteyecekti ancak yürüyüşe engel olan polis uyarı yapmadan biber gazı ve coplarla işçilere müdahale etti. Eylem esnasında aralarında şube yöneticileri ile işyeri temsilcilerinin olduğu 8 sendika üyesi gözaltına alındı. Eylem sonrası Şube Başkanı Arif Yıldız da ifadeye çağrıldı. (İzmir/EVRENSEL)