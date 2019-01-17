Genel İş'in eylemine katılanlar ifade verdi

Metehan UD

İzmir

Genel İş'in toplu sözleşme ile ilgili yaptığı eylemde polisin şiddetine maruz kalan sendika yöneticileri bugün çağrıldıkları emniyette ifade verdi. İfade işlemleri sırasında polisin uyguladığı şiddet dile getirildi.

DİSK/Genel İş İzmir 2 Nolu Şube'nin, 11 Ocak günü İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişinde yapmak istediği yetki itirazı eylemine emniyet müdahale etmiş ve yapılmak istenen açıklamaya engel olunmuştu. Eylem sonrası başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından çağrılan şube başkanları, işyeri temsilcileri ve işçiler bugün ifade verdi.

İfadeye çağrılanlar arasında 2 Nolu Şube Yöneticileri Ümit Gültekin, Suat Kandemir, İmam Rıza Güzel, İZSU işyeri temsilcileri Eren Bilgen, Taner Tan, İZENERJİ işçisi Uğur Erman Karakoç, Genel İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal, 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral, 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, Gıda İş Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, Lastik İş İzmir Eski Şube Başkanı ve sendika uzmanı Zedin Yumli ve Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Yöneticisi Birkan Acar bulunuyor.

2911 SAYILI KANUNA MUHALEFET

Eylemden dolayı şimdiye kadar 24 kişi ifade verirken yeni kişilerin de emniyet tarafından çağrılması bekleniyor. Sendikacılar, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve polis memurlarına direnerek görevi yapmalarına engel olmak iddiaları ile suçlandı.İfade sırasında sendikacılar, eylemin belediye başkanlık binası girişinde yapılacağını bildirmelerine rağmen engellediklerini belirterek polislerin biber gazı ve coplarla zor kullandığını dile getirdiler ve polise karşı fiziki müdahalede bulunmadıklarını da ifade ettiler.

Fotoğraf: Evrensel

İŞÇİLER DARBEDİLEREK GÖZALTINA ALINMIŞTI

Belediye önünde toplanan Genel İş üyeleri başkanlık kapısı önüne yürüyerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZENERJİ'nin yetkisine yaptığı itirazı geri çekmesini isteyecekti ancak yürüyüşe engel olan polis uyarı yapmadan biber gazı ve coplarla işçilere müdahale etti. Eylem esnasında aralarında şube yöneticileri ile işyeri temsilcilerinin olduğu 8 sendika üyesi gözaltına alındı. Eylem sonrası Şube Başkanı Arif Yıldız da ifadeye çağrıldı. (İzmir/EVRENSEL)