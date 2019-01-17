Uzaklaştırma kararına rağmen eşi tarafından öldürüldü

Edirne'nin Havsa ilçesinde 21 yaşındaki Kübra Olgun adlı bir kadın, kendisine şiddet uyguladığı için boşanmak istediği eşi Emre Şahin tarafından, hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Katil Emre Şahin ise Olgun'u öldürdükten sonra intihara kalkışarak ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde oturan Emre Şahin, 3 ay önce evlendiği eşi Kübra Olgun Şahin'e şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın, eşinden gördüğü şiddet üzerine Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ablası Hatice Öz'ün yanına taşındı. Kübra Olgun, Edirne Aile Mahkemesinden 19 Aralık 2018 tarihinde Emre Şahin için 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açtı. Bugün öğle saatlerinde Emre Şahin 22 AAD 293 plakalı hafif ticari aracıyla Olgun'un ablasının evine gitti. Aracındaki pompalı tüfeğini alan Emre Şahin, apartmanın merdivenlerinde kaçan eşi Kübra Olgun Şahin'i pompalı tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Olgun'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk müdahalesi apartman merdivenlerinde yapılan Emre Şahin ise ağır yaralı olarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Katil zanlısı erkeğin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (HABER MERKEZİ)