"Mersin'de polis, HDP'li gence zırhlı araçta işkence etti" iddiası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Gençlik Meclisi Üyesi Mehmet Koç, dün sokakta yürüdüğü sırada yanına gelen zırhlı araçlardaki polisler tarafından alıkonulduğunu, işkence gördüğünü, tehdit edildiğini, dereye atıldığını ve Toros Devlet Hastanesinden aldığı raporun elinden alındığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Mehmet Koç, olay üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi'ne başvurdu. Olayın, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde yaşandığını belirten Koç, dün akşam saatlerinde yolda yürürken iki zırhlı aracın yanına yaklaştığını ve polislerin kendisinden kimlik isteyerek "Arama kararınız var" dediğini aktardı.

"ARAÇ İÇERİSİNDE DÖVMEYE DEVAM ETTİLER"

Polislere, "O zaman gözaltı kararınızı gösterin. Beraber gidelim emniyete" dediğini ifade eden Koç, şöyle devam etti:

“Polisler bana, 'Senin gözaltı kararını görme gibi bir hakkın yok’ dediler. Daha sonra aramızda tartışma yaşandı. Beni durdukları yer tenhaydı. Tartışırken birden yüzü maskeli polis, ellerime ters kelepçe takarak araca bindirmek istedi. Ben de bağırınca silahın dipçiğiyle kafama vurdu ve araca bindirdiler. Beni araç içerisinde dövmeye devam ettiler. Araç ile Dikilitaş’ta bulunan bahçelere götürdüler. Burada araçtan indirdikten sonra vurmaya devam ettiler. Vururken, ‘Biliyoruz bu mahallelerde ne kadar eylem varsa sen düzenliyorsun. Bu sana yaptıklarımız daha başlangıç. Görürsün sana daha neler yapacağız’ dediler. Beni orada da dövdükten sonra o soğukta dereye doğru sulara attılar. Üstüm başım ıslandı. Beni suya attıktan sonra orada bırakıp gittiler. Ben de daha sonra oradan çıkarak eve gittim.”

"HASTANEDEKİ POLİS RAPORUMU ALDI"

Eve vardığında soğuktan donmak üzere olduğunu kaydeden Koç, durumu ailesiyle paylaştıktan sonra tedavi olmak için Toros Devlet Hastanesi’ne gittiğini dile getirdi.

Koç, “Hastanede beni muayene ettiler. Darp edildiğime dair belgeyi almak isterken hastanede olan polis gelerek elimdeki raporu aldı. Ben ona, ‘Niye benim raporumu alıyorsun?’ diye sorduğumda bana, ‘Git hangi mahallede darp edildiysen oradan şikayetçi ol’ dedi. Ben de raporumu alamadan hastaneden çıktım. Sabahında ise İHD’ye giderek şikayet başvurusunda bulundum. İşkence yapan polislerin peşini bırakmayacağım" dedi. (HABER MERKEZİ)

HDP’lilere karakolda işkence!

Mersin’de HDP’lilere operasyon, çok sayıda gözaltı var