İşyerinde hastalanan işçi rapor süresi biter bitmez işten atıldı

Vedat YALVAÇ

İstanbul

İstanbul Avcılar’da kurulu bulunan ve yılda 3 milyon piston üreten Parsat Piston’da 52 işçi kriz gerekçesiyle işten atıldı. Onlardan biri de işyerinde tüberküloz olan Davut Alper. 6 aydır raporlu olan Alper, işbaşı yaptığı gün işten atıldığını duydu. Patronun hasta olmasına rağmen gözünün yaşına bakmadığını belirten Alper, fabrikada örgütlü olan Özçelik-İş Sendikası İstanbul 1 No’lu Şubenin de işten atmalar karşısında sessiz kaldığını söyledi. Fabrika ve Özçelik-İş Şube yönetimi ise aramamıza karşın sorularımıza yanıt vermedi.

2004 yılında Parsat Piston’da çalışmaya başlayan Davut Alper, 2007 yılında 450’ye yakın işçiyle birlikte işten çıkarılmış. 2017 yılının 6’ıncı ayında fabrikanın tekrar işe çağırması üzerine iş başı yapan Alper şunları anlattı: “2018’in 6’ıncı ayına kadar çalıştım. İşyerine sağlık taramasına geldiler. O sırada ciğerimde bir problem çıktı. Bunun üzerine işyeri doktoru en kısa zamanda göğüs hastalıklarına gitmemi istedi. Daha sonra gittiğim Yedikule Göğüs Hastalıkları hastanesinde tüberküloz teşhisi konuldu. 6 aydır raporluydum. 12’inci ayın 3’ünde işbaşı kağıdı vermeye gittim. Beni işten çıkardıklarını söylediler. Ağustos ayından beri krizdeyiz deyip 57 kişiyi işten attılar, sonra bunlardan bir kısmını geri çağırdılar. Özçelik-İş bize sahip çıkmadı. Şube başkanı oradaydı. ‘Kağıtları imzalamazsanız, mahkemeye gidilir, iş uzar, 2 sene sürer yine aynı parayı alırsınız’ diyerek bizden kağıtları imzalamamızı istedi.”

TAZMİNATLAR TAKSİDE BÖLÜNDÜ

Tazminatları nakit olarak alamadıklarına da dikkat çeken Alper, “Senet verdiler. 1 buçuk yıllık tazminatım için 6 senet yaptılar. İhtiyacım olduğu halde nakit vermediler. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde verdiler. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilemiyorum yani.

16-17 yıldır bu fabrikada çalışan bir arkadaşıma 80 bin lira para verdiler, onu da 18 senede böldüler. Aslına 23 senet yapmışlardı adam yalvar yakar 18 senede düşürdü. En az senedi olan bendim, 8 senet yapılan var, 10 senet yapılan var...” diye konuştu.

EŞİ KANSER İŞÇİYİ DE, BORÇ BATAĞINDAKİ İŞÇİYİ DE ATTILAR

İşten atılan işçiler arasında çok zor durumda olan işçiler olduğunu da aktaran Alper şunları anlattı: “Benim durumum nispeten daha iyi. Çocuklarım işe başlayınca durumum biraz daha hafifledi. Durumu benden daha kötü olan arkadaşlarım var. Mesela işten atılan arkadaşlarımdan bir tanesinin eşi kanser, bir tanesi borç batağına düşmüş. Borç batağına batmış arkadaşımın evinde yiyecek ekmeği bile yok. Ben gidip evini gördüm. İçler acısı. Daire almıştı, dairenin parasını ödeyemedi, elinden daireyi aldılar. Ödediği para da boşa gitti, şimdi olmayan dairenin parasını ödemeye çalışıyor.”

SENDİKAYA BİZİ SAVUNSUN DİYE ÜYE OLDUM

Özçelik-İş’e haklarının savunulması için üye olduğunu ancak sendikanın sahip çıkmadığını belirten Alper, “Bunlar bizi sattılar. Ben bu hasta halimle belki bir işe dahi giremeyeceğim. Varsa hakkımız, helal etmiyorum. Hukuki olarak hakkımı arayacağım. Bu dava sürecine Özçelik-İş şube başkanını ve işyeri temsilcisini de katacağım. Çünkü herkesin kulaklığı, filtreli maskesi vardı benim yoktu. Defalarca istedim, onlarla konuştum ama ilgilenilmedi. Ramazan Bayramı’nda bayram parası verdiler ancak Kurban Bayramı’nda bayram parasını vermediler” diye konuştu.

DESTEĞİ TAYYİP ERDOĞAN’DAN ALIYOR

Patronların hükümetten güç alarak işçilere karşı bu kadar pervasız davrandığını söyleyen Alper, “Bizim işverenimiz Demirören grubu. Desteği de Tayyip Erdoğan’dan alıyor. Çünkü onlar da AK Parti’yi destekliyor. Zaten Tayyip Erdoğan da Aydın Doğan’ın elinden aldı gazetelerini, televizyonlarını Demirören grubuna verdi” diye konuştu.

YILDA 3 MİLYON PİSTON VE PİSTON PİMİ

1968 yılında İstanbul Avcılar’da temeli atılmış ; 1970 yılı başında Alman Kolbenschmidt lisansı ile üretime başlayan Parsat Piston AŞ, yıllık 3 milyon piston ve piston pimi üretimi yapıyor. Yaklaşık 3 bin 500 çeşit piston üreten Parsat Piston, üretiminin yüzde 75’ini yurt dışına ihraç ediyor. 20 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulmuş olan Parsat Piston fabrikası bünyesinde piston, silindir gömleği ve alfin dökümhaneleri; piston, pim, silindir gömleği ve alfin işleme bölümleri; kaplama atölyeleri, takımhane, kalıphane, makine imalat, laboratuvar ve kalite kontrol bölümlerini içermektedir.