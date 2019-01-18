20 yıl önce onay alarak yaptırdığı ev, orman arazisi kapsamına alındı

Orhan KURUL

Diyarbakır

Erzincan’ın; Kemah, Kemaliye, Tercan, Üzümlü ilçeleri ve merkez köylerinde ormanlaştırma kapsamına giren özel mülkiyetler ‘ormanlaştırma’ adıyla mülk sahiplerinden alınıyor. Bunlardan birisi de Gülşen Esen. Esen’in 20 yıl önce Kemah ilçesine bağlı Maksutuşağı köyünden devletten aldığı 3 bin metrekare arazinin 1000 metrekaresinden fazlası bu kapsamda. Arazi üzerine inşa ettirdiği evinin büyük kısmı da orman arazisi kapsamına alınmış ve ev yaptırırken işçilerin ihtiyaçlarını gidermesi için yaptırdığı iki baraka yüzünden hakkında devlet arazisine beton bina yapmaktan dava açılmış. Esen, bu duruma “Bölgedeki haksızlıklara karşı aktivistlik yaptığımı için, beni sindirmek için yapılıyor” diyerek tepki gösterdi. Barakalar için memurların kendisinden rüşvet talep ettiğini söyleyen Esen “Ben rüşvet vermeyeceğimi söyledim. Sonra onları dava ettim ama sadece buradan aldılar. Başka bir yerde yine aynısını yapacaklar” dedi.

OT BİTMEYECEK KAYALAR ORMAN ARAZİSİNE ÇEVRİLİYOR

20 yıl önce devletten araziyi aldığında ev yaptırmak için gerekli bütün kurumlara başvurularda bulunduğunu söyleyen Esen, “Şimdi bana yanlış yere ev yapmışsınız diyorlar. Yanlışsa sizin yanlışınız ben niye mağdur oluyorum ki” diye sitem etti. Orman yapılmasına karşı olmadığını söyleyen Esen şunları söyledi: “Bu coğrafyada orman yapacak o kadar yer varken halkın kullanım arazilerine getirip yapıyorlar. Biz yapılabilecek yerlere orman yapılmasına karşı değiliz. Halkın özel arazilerine ya da evlerinin önüne niye yapıyorlar buna karşıyım ben.” Özel mülklerin orman arazilerine dönüştürülmesine tepki gösteren Esen, “Ot bitmeyecek kayalıklar bile orman alanlarına çevriliyor ve halkın kullanımına kapatılıyor “ dedi.

MASRAFLARDAN MAHKEMEYE GİDİLEMİYOR

Bu duruma karşı çıkacak olanların da mahkemeye başvurabilmesi için avukat parasıyla birlikte yüklü miktarda paraya ihtiyaç olduğunu söyleyen Esen, “Mahkemeye gidecek masraflar yüzünden mağdurlar mahkemeye bile gidemiyor. Yoksulluktan dolayı, bir sürü insan tarım arazisini ve hayvan otlatılan meraları kaybediyor” dedi. Ormanlaştırmaya dair iddialarda bulunan Esen şöyle dedi: “Bu araziler daha sonra orman arazisi statüsünden çıkartılıp rant için şirketlere satılmak için böyle yapılıyor.” Esen, bölgede ve diğer yerlerde böyle yolsuzlukların yaşanmaması için yöre halkının birlik içerisinde olması ve haksızlıklara karşı mücadele edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

MAHKEME KARAR VERECEK

Kadastro Müdürlüğünden görüştüğümüz ve ismini vermeyen bir yetkili, Esen’in taşınmazının sınırlarının dışına çıktığını ve bu sınır dışına çıkan kısmın da orman arazisi kapsamına alındığını söyleyerek, “Şikayeti olan kişi durumu dava etmiş. Bundan sonrasına mahkeme karar verecek. Bizim diyecek bir şeyimiz yok” dedi.