İsveç’te Sosyal Demokrat-Yeşiller ‘sağcı’ hükümeti kuruluyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te 9 Eylül’de yapılan seçimlerden 4 ay sonra ve başarısız 3 hükümet kurma girişiminin ardından yarın (18 Ocak) yeni hükümet kurulacak.

Sol Parti’nin Liberal Parti ve Merkez Partisi’nin öne sürdüğü koşulları kabul eden Sosyal Demokrat İşçi Partisi lideri Stefan Löfven’in kuracağı Kırmızı-Yeşil Hükümete şartlı destek vereceğini kabul etmesiyle, yarın parlamentoda yapılacak oylamada yeni hükümetin kurulması kesinleşti.

9 Eylül’de yapılan seçimlerde ırkçı parti ‘İsveç Demokratları’ yüzde 17’nin üzerinde oy alarak 62 sandalye kazanmış, Sosyal Demokrat İşçi Partisi ile Muhafazar Parti’nin liderliğini yaptığı iki blok ise hükümet kuracak çoğunluğu elde edememişti.

Sosyal Demokrat İşçi Partisi Lideri Stefan Löfven, seçimlerden hemen sonra blok politikasına son verilmesi gerektiğini belirtmiş ve sağ partilerle yeni bir hükümet kurulması için uzlaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

SERMAYENİN DAYATMALARINI KABUL ETTİ

Tekellerin temsilcileri, uzun süredir iş piyasasını düzenleyen yasalarda çalışanlar aleyhinde düzenlemelere gidilmesini ve zenginlerin ödemek zorunda oldukları varlık vergisinin kaldırılmasını talep ediyordu.

Sermayenin bu talepleri Liberal Parti ve Merkez Partisi tarafından Stefan Löfven’e yeni hükümete destek vermenin koşulları olarak dayatıldı. Yapılan uzun görüşmeler ve tartışmalardan sonra Sosyal Demokrat İşçi Partisi sermayenin dayattığı talepleri kabul etti.

Liberal Parti, Merkez Partisi ile hükümeti kuracak Stefan Löfven arasında yapılan anlaşma gereği varlık vergisi kaldırılacak, şirketlerin ödedikleri vergilerde indirime gidilecek. Çalışanların iş güvencesini garanti altına alan LAS yasasında yeni düzenlemelere gidilecek.

Bu amaçla Nisan ayında bir komisyon kurulacak ve komisyonun belirleyeceği değişiklikler 2021 yılından itibaren yürürlüğe girecek.

SENDİKALAR SOSYAL DEMOKRATLARA TEPKİLİ

İşçi ve memur sendikaları konfederasyonları, başbakan olmasının karşılığında çalışanların iş güvenliğini göreceli ortadan kaldırmayı kabul eden Sosyal Demokrat Parti lideri Stefan Löfven’e tepki gösterdi.

İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Karl-Petter Thorwaldsson, partiler arasındaki anlaşmanın toplu sözleşme görüşmelerinde sendikaların ellerini zayıflatacağını belirterek “Tehdit altında görüşmeler yapmak iyi değil” dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Eva Nordmark, “Biz politikacıların ısmarlama örgütü değiliz. Biz istediğimiz gibi görüşmeleri yürüten özgür bir tarafız” açıklamasını yaptı.

SOL PARTİ’DEN HÜKÜMETE ŞARTLI DESTEK

Stefan Löfven’in sağcı partilerle anlaşmasından sonra gözler kilit parti konumuna gelen Sol Parti’ye çevrildi.

Löfven’in hükümet kurabilmesi için Liberal Parti ve Merkez Parti’nin destek vermesi yeterli değil. Sol Parti’nin oylamalarda hayır oyları vermesi durumunda hükümet kurulamıyor.

Sol Parti, hükümetin kurulması için yapılacak oylamada oy kullanmayacağını açıklamasıyla birlikte Löfven’in Cuma günü parlamentoda yapılacak oylamada güven oyu alması kesinleşti.

Ancak Sol Parti lideri Jonas Sjöstedt, yeni kurulacak hükümetin ev kiralarını serbest bırakması veya iş güvenliğini zayıflatan yasa tasarılarını gündeme getirmesi halinde parlamentoda güven oylaması isteyeceklerini söyledi.

Sol Parti’nin isteyeceği güven oylamasına Muhafazakar Parti, Hıristiyan Demokratlar ve İsveç Demokratları’nın destek verecekleri tahmininde bulunan Sjöstedt, Stefan Löfven’i kastederek “Pratikte onu seçimle karşı karşı karşıya bırakıyoruz: YAS tasarısını geri çek ya da yeni seçimlere git” dedi.