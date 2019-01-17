Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Mersin, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerde sonucu kestirmenin en zor olduğu kentlerden biri. AKP'nin Adana, Osmaniye ve Manisa'yla birlikte MHP'yi destekleyerek aday çıkarmayacağı 4 kentten biri olan Mersin'de CHP-İYİ Parti ittifakı da sağlanamadı. 2014 yerel seçiminde MHP'den başkan seçilen ancak daha sonra partiyle ayrı düşen Burhanettin Kocamaz, İYİ Partinin adayı. Vahap Seçer'le seçime giren CHP için HDP'nin tutumu belirleyici olacak.

MERSİN'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

MHP – Hamit Tuna

CHP – Vahap Seçer

İYİ Parti – Burhanettin Kocamaz

Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

MERSİN'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ MERSİN SONUÇLARI

AKP – % 27.41

CHP - % 26.89

HDP - % 16.93

İYİ Parti - % 13.78

MHP - % 12.66

Saadet Partisi - % 0.68

Hür Dava Partisi - % 0.41

Vatan Partisi - % 0.23

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MERSİN SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan - %37.93

Muharrem İnce - %37.44

Meral Akşener - %12.11

Selahattin Demirtaş - %11.87

Temel Karamollaoğlu - %0.47

Doğu Perinçek - %0.19

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MERSİN SONUÇLARI

EVET - 36%

HAYIR - 64%

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ MERSİN SONUÇLARI

MHP – %32

CHP – % 28.3

AKP - % 28

BDP % 9.6

MERSİN'DE SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI

Mersin, AKP’nin MHP’yi destekleme kararı aldığı illerden biri. İki partinin son genel seçimlerdeki oy toplamı %4O'ı aşıyor. CHP-İYİ Parti ittifakı ise kentte bir anlaşmaya varamadı. Mersin’de 2014 yerel seçimlerinde MHP’den yüzde 32 oyla belediye başkanı seçilen ancak görev süresinin sonlarına doğru hakkında çıkarılan “FETÖ” iddiaları sonrası istifa eden Kocamaz, seçime İYİ Partiden giriyor. Kocamaz’ın son genel seçimde % 13.78 oy almış İYİ Parti ile AKP-MHP bloğuna yaklaşması zor görünüyor. Seçime Vahap Seçer’le giren CHP ise kentte aday göstermeyeceği konuşulan HDP’nin oylarını alabilirse AKP-MHP bloğunu geçebilir. CHP ile HDP'nin son genel seçimlerdeki oylarının toplamı %43.7.

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

Gün gün 31 Mart yerel seçim takvimi