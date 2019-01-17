Açlık grevleri için uluslararası kamuoyuna çağrı yapıldı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasında, ‘Tecride Karşı Özgürlük İnisiyatifi’ açlık grevlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada konuşan DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, açlık grevinde 72. gününe giren Leyla Güven’in hayati riskle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, Güven’le birlikte cezaevlerinde açlık grevine başlayanların da kritik bir aşamada olduğunu belirtti.

TECRİDİN HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Öztürk, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin yasal ve hukuki bir dayanağının olmadığını ifade ederek, “Leyla Güven, bedenini açlığa yatırırken, tek bir kaygı ve beklenti ile hareket etmiştir. Bütün halkların barış, kardeşlik, huzur ve istikrar içerisinde yaşama ideallerini sabote eden, halklarımızın birliğini ve beraberliğini tehdit eden politikaların en yoğunlaşmış ifadesi olan mutlak tecrit uygulamasını kırmak, halklarımızın geleceğe daha büyük bir güven ve zihin açıklığı ile bakmasının önünü açmayı amaçlamıştı” dedi.

ULUSAL VE ULUSLARASI KAMUOYU SESSİZ

Açlık grevlerine ulusal ve uluslararası kamuoyunun sessiz kalmasına da tepki gösteren Öztürk, “Kuruluş amaçları evrensel insan haklarını ve hukuk ilkelerini gözetmek, adaletsizlikleri ortadan kaldırmak olan AİHM, CPT gibi uluslararası kurumların bütün bu gelişmelere kulaklarını tıkamaları, verdikleri kararlarla adeta Türkiye’deki faşizm uygulamalarına meşruiyet kazandırmaları son derece trajik, içler acısı bir duruma düştüklerinin somut göstergesidir” dedi. AİHM, CPT, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler, Avrupa insan hakları ve hukuk kurumlarına çağrı yapan Öztürk, “Eş Başkanımız Leyla Güven ve diğer açlık grevi eylemcilerinin çığlığını duymalı ve acil bir biçimde AKP hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmalıdır” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)