Ömer Fethi Gürer: Ulukışla’da 900 seçmen belirtilen adreste bulunamadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçesinde 24 Haziran’dan bu yana 1700 kişilik artış gösteren seçmen listelerine yönelik yaptıkları itirazlardan ilginç sonuçlar elde ettiklerini söyledi. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Ömer Fethi Gürer, ilçede 900’e yakın kişinin belirtilen adreste olmadığı yönünde bulguların olduğunu öğrendiklerini anlattı.

Ömer Fethi Gürer, basın toplantısında çok ilginç bir iddiayı da gündeme getirdi. Nüfus tabelası 5800 iken bir gecede 7300’e çıkarılan Ulukışla’nın ilçe seçim kurulu başkanının AKP Ümraniye eski gençlik kolları başkanı olduğunu belirtti. Gürer, “Biz AKP Gençlik Kolları başkanlığından gelen sayın hâkimin tarafsız olacağını tahmin ediyoruz ama seçmenler arasında ‘acaba mı?’ şüphesi ortaya çıkıyor” dedi.

‘NÜFUS TABELASI BİR GECEDE NASIL DEĞİŞTİ?’

Gürer, 5800 nüfuslu ilçenin 24 Haziran seçimlerindeki seçmen sayısının 4 bin 446 olduğunu anımsatarak, ilçedeki seçmen sayısının 6 ay içinde 1700 kişi arttığına ve seçmen nüfusunun genel nüfusu geçtiğine işaret etti. Gürer, Ulukışla ilçesine gittiklerinde, tabelada 5 bin 800 yazılı olan nüfus bilgisinin bir gece içinde 7300 olarak değiştirildiğini gördüklerini ifade ederek, bunun kimler tarafından değiştirildiğinin halen netlik kazanamamış olmasını dikkat çekti.

‘İTİRAZLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YETERLİ DEĞİL’

Ulukışla’da CHP olarak 1334 itiraz gerçekleştirdiklerini, AKP’nin 880, MHP’nin ise 1600 itirazının bulunduğunu anlatan Gürer, 3 bin 814 itirazın bulunduğu ilçede 3-4 polis memurunun belirli noktalarda kontrol yaptığını, araç ve ekipman olarak yeterli olmayan kontrollerle ilgili de mahallelere bile gidilmeden itirazların sonuçlandırılması yönünde ilçe sakinleri arasında endişelerin bulunduğunu kaydetti.

Vatandaşların itiraz sürecinin bugün itibariyle sonlandığını, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarının itirazlarının ise 23-24 Ocak tarihleri arasında yapılabileceğini anımsatan Gürer, “Biz CHP olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçedeki seçmen hareketliliği ile ilgili yapılan açıklamalarda TOKİ konutlarının yapıldığı, buraya yeni taşınan insanların olduğu yönünde ifadeler kullanılmıştı. Ancak TOKİ konutlarının bulunduğu Alpagut mahallesinde geçen seçimde TOKİ’ye gelenler zaten oy kullandı. Devam eden TOKİ inşaatlarının ise ikamete müsait olmadığı görülüyor. TOKİ’nin daha önce yapılan konutlarında oturanlar ise zaten 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmıştı” dedi.

‘900 SEÇMEN BELİRTİLEN ADRESTE BULUNAMADI’

İtirazlarla ilgili incelemelerin devam ettiğini anlatan Gürer, “Bazı yurttaşın belirtilen adreslerde olmadığı yönünde bulguların olduğunu öğrendik. Bu adreslerin bazılarının yıllardır ilçede ikamet eden kişiler olduğu, esasın saptırılarak değerlendirme yoluna gidildiği yönünde tespitler de var” diye konuştu.

‘ULUKIŞLA’YA GÖÇ EDENLERİN HEPSİ NE HİKMETSE 19 YAŞIN ÜSTÜNDE’

Belirtilen seçmen değişiklikleriyle ilgili olarak Ulukışla ilçesinin cazibesinin arttığı yönünde açıklamalar yapıldığını ve seçmen sayısının bu nedenle arttığı yönünde yanıltıcı bilgiler verildiğini kaydeden Gürer, “Yeni nüfusun büyük bölümü 19 yaşın üzerinde. Yani yeni gelenler hep seçmen. 19 yaşın altında genç ve çocuk yok. Bu çok manidar bir durumdur” ifadelerini kullandı.

‘SEÇMEN HAREKETLİLİKLERİ SEÇİMLERİN SONUCUNU ETKİLEYEBİLECEK DÜZEYDE’

AKP’nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapabileceği her türlü girişimin takipçisi olacaklarını anlatan Gürer, “Yalnız Ulukışla’da değil, diğer ilçelerde de seçmen hareketleri var. Seçmen hareketleri genelde muhtarlık bölgelerine yönelik. AKP ve CHP arasındaki oy aralığının sınırlı olduğu belediyelerde yapılan kaydırmaların sonucu etkileyecek düzeyde olması bizlerin seçimle ilgili kaygılarınız güçlendiriyor” dedi.

GENEL MERKEZ ÇALIŞIYOR

CHP Milletvekili Gürer, CHP genel merkezinin de itirazlarla ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüğünü, Türkiye genelinde bu tür seçmen hareketlerini yakından takip edip, ilçe başkanlıkları vasıtasıyla itirazların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gürer, seçmen kayıtlarıyla ilgili girişimlerin devam edeceğini, Ulukışla’da ortaya çıkan sonuçların ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmenin oy kullanmasına yönelik yaptığı düzenlemenin de doğru olduğunu düşündüklerini sözlerine ekledi. (HABER MERKEZİ)