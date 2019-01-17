17 Ocak 2019 14:48
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Ocak 2019 18:27

Davutpaşa katliamı davasında 2 sanığa 10'ar ay hapis cezası verildi

Davutpaşa patlamasında yakınlarını kaybeden işçi aileleri, duruşma öncesinde basın açıklaması yaparak adalet taleplerini yineledi.

GÜNCELLENDİ
Davutpaşa katliamı davasında 2 sanığa 10'ar ay hapis cezası verildi

Fotoğraf: Evrensel

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    Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 işçinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise  'Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi.

    Dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ve Zabıta Müdürü Feruz Kutsal’ın da aralarında olduğu 10 sanık hakkında açılan davada, 2014 yılında verilen cezaların Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden görülmeye başlanan davanın 5. duruşması Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

    21 CAN İÇİN 10 AY CEZA

    İstanbul-Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme sanıkların cezalarını iyi hal gerekçesiyle düşürdü. 2 sanık 10’ar ay, 2 sanık ise 1 yıl 8 ay ceza aldı. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

    Sanık Şevket Yıldırım “Sanığın kişiliği, sosyal durumu, suçun işlenmesindeki özellikler ve meydana gelen gelen zararın fahişliği ve yapılan ihmalin sonuçlarının ağırlığı ve meydana gelen sonucu nazara alınarak takdiren ve teşdiden” 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın “geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışları” göz önünde bulundurularak ceza 10 aya indirildi.

    Sanık Hatice Küçükakyüz’ün ‘hmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan dolayı, sanığın kişiliği, sosyal durumu, suçun işlenmesindeki özellikler ve meydana gelen zararın fahişliği ve yapılan ihmalin sonuçlarının ağırlığı ve meydana gelen sonucu nazara alınarak tahdiren ve teşdiden 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ceza iyi hal gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına düşürüldü. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

    Sanık Rüstem Tekin ise 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme Tekin’in cezasını da iyi hal gerekçesiyle 1 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme, “Basit bir araştırma ile tespit edilebilecek somut ve ölçülebilir bir zararın meydana gelmemesi sebebiyle” hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

    Sanık Feruz Kutsal da görevi kötüye kullanma suçundan dolayı 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Ceza iyi hal gerekçesiyle 1 yıl 8 aya düşürüldü.

    AİLERLER DURUŞMA ÖNCESİ ADALET İSTEDİ

    Davutpaşa patlamasında yakınlarını kaybeden işçi aileleri bugün görülen duruşma öncesinde Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

    Yargıtay kararı üzerine görülen karar duruşması öncesi Bakırköy Adliyesi önünde bir araya gelen işçi aileleri, "Davutpaşa'yı unutmadık, unutturmayacağız" pankartı açarak "Sorumlular yargılansın, adalet istiyoruz" dövizi taşıdı. Adliye önünde aileler sık sık "İş kazası değil cinayet", "Davutpaşayı unutma unutturma" sloganı attılar.

    Fotoğraf: Evrensel

    "KURAL KOYUCULAR GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRSİN"

    Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma öncesi Davutpaşa patlamasında eşi Gülhan Çabuk'u kaybeden İdris Çabuk söz aldı. 10 yıldır mücadele ettiklerini söyleyen Çabuk, "Ama görüyoruz ki maalesef iş cinayetlerinde sorumlular ceza almıyor ya da çok az bir ceza ile kurtuluyor. Bizim istediğimiz, 10 yıl önce söylediğimiz gibi iş cinayetlerinde sorumlu olanlar adaletli bir yargılamaya birlikte hak ettikleri cezayı alsınlar. Eğer almış olsaydılar iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı her sene artmazdı. Biz bugün duruşmaya gireceğiz, bir karar verilecek. İnsanların iş cinayetlerinde hayatını kaybetmemeleri için kural koyucuların görevlerini yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

    "İŞ KAZASI DEĞİL, CİNAYET"

    Davutpaşa patlamasında kardeşi Heybetullah Güleç'i kaybeden Hakkı Güleç ise şunları söyledi: "11 senedir vicdan ve adalet mücadelesini yürütüyoruz. Buradan hem vicdanlara sesleniyoruz hem de adalet istiyoruz. Bu dava sadece bizim için önemli değil bu dava da vereceğiniz karar işçi cinayetlerine ya dur diyecek ya devam diyecek. 21 kişinin hayatına sebep olanlar elini kolunu sallayarak geziyorlar, görevlerini başındalar, terfi ediyorlar. Buradaki ailelerin sesine ses verin. İş kazası değil birileri üç kuruş kazansın diye bu ölümler oluyor. Savcılar ve hakimler buna kaza dedikçe işçiler ölmeye devam edecek. Parlamentoda vekiller iş kazası dedikçe işçiler ölmeye devam edecek. Basın buna iş kazası dedikçe işçiler ölmeye devam edecek. İşçilerin ölmemesi için bizim söylemlerimizi değiştirmemiz lazım. İş kazası değil cinayet. Bu adalet saraylarında biz adalet görmedik işçilerin kanlarına girenler mükafatlandırılıyor. Bugün burada görülecek duruşma sadece Davutpaşadaki aileleri ilgilendirmiyor, herkesi ilgilendiriyor."

    Ailelerin avukatlarından Özlem Özkan bugün karar duruşmasının görüleceğine vurgu yaparak, "10 seneyi aşkın adalet mücadelesi bizi yordu. Adaletin ortaya çıkarılması ve sorumluların yargılanması için mücadele ettik. Mahkemenin 2 sene önce verdiği karar kısmende olsa  taleplerimizi karşılayacak yöndeydi. Ancak yargıtay bu kararı bozdu. Mahkeme de yargıtayın bu kararına uyma yönünde bir karar verdi. Bugün de nihai kararını açıklayacak" dedi.

    "MAHKEME ESKİ KARARINDA DİRENSİN"

    Konuşmalardan sonra basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri ve bina sahiplerine çeşitli cezalar verildi. Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu. Kusurlu olmalarına rağmen Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri hakkında Yargıtay'ın verilen cezaları 'paraya çevirme ve zamanaşımına tabi kılma' yönündeki cezasızlık anlamına gelecek kararı kabul etmiyoruz. Bu karar için Anayasa Mahkemesine başvurduk. Mahkeme eski kararında dirensin" denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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