Sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma işten atıldı

Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın, çalıştığı Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad'daki (FD) görevine son verildi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğinden yapılan yazılı açıklamada, Boersma'nın yapılan görüşmeler sonrası durumunun net olmadığı ve gazeteye verdiği bilgilerde ihmalkar davranması gerekçesiyle görevinden alındığı belirtildi.

Boersma, dün muhabiri olduğu Financieele Dagblad (FD) gazetesine yaptığı açıklamada, sınır dışı edilmesinin 2015 yılının yaz ayına kadar ilişki yaşadığı ve Nusra Cephesi mensubu olduğu için geçen yıl Hollanda'da tutuklanan bir Suriyeli'den dolayı olabileceğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de görev yapan Hollandalı gazeteci Ans Boersma, 'güvenlik' gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.

Türkiye hükümeti tarafından akredite edilen ve uzun zamandır İstanbul'da yaşayan Boersma, Hollanda'da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad'ın (FD) Türkiye muhabiri olarak görev yapıyordu.

Boersma önceki gün sabah oturma iznini uzatmak için gittiği yabancılar dairesinde gözaltına alındı.

Yusuf Özkan'ın BBC Türkçe'de yayınlanan haberine göre, geceyi havaalanına yakın bir karakolda geçiren Hollandalı gazetecinin evine gitmesine ve eşyalarını almasına izin verilmediği belirtildi. Gazeteci Boersma, bu sabah uçakla Hollanda'ya gönderildi.

En dan zit je ineens in het vliegtuig terug naar Nederland. Ongewenst persoon verklaard in Turkije. #pressfreedom #freeturkeymedia https://t.co/xBUdFkhlbs — Ans Boersma (@AnsBoersma) 17 Ocak 2019

Het Financieele Dagblad Genel Yayın Yönetmeni Jan Bonjer, sınır dışı edilme kararı karşısında derin bir şaşkınlık yaşadığını, karara karşı yasal mücadele vereceklerini söyledi.

Bonjer, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki gazetecilerin işlerini rahatsız edilmeden yapamaması son derece üzücü" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın sınır dışı edildiğini belirterek, "Sınır dışı kararının, kendisinin Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren Altun, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir" bilgisini verdi.

Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hollanda istihbaratından gazeteci hakkında el Nusra ile ilişkili olduğu konusunda bilgi verildiğini belirtti. Altun, "Eğer güvenilir bir hükümetin istihbaratı bir vatandaşlarını terörizmle ilişkilendiriyorsa, işini şansa bırakamazsın. Bu sonuca nasıl ulaşıldığını açıklayabilecek tek kaynak Hollanda makamlarıdır. İstihbaratların güvenilirliği konusunda spekülasyon yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

The Netherlands told Turkey that the reporter, who was deported today, had links to Jabhat al-Nusra.



We acted on intelligence from the Netherlands and took a precautionary measure. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 17 Ocak 2019

If a credible foreign gov't agency tells you that one of their citizens has links to terrorism, you don't take any chances.



The Dutch authorities alone are in a position to explain why they arrived at that conclusion. We won't speculate on the credibility of their intelligence. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 17 Ocak 2019

RSF: HOLLANDA'DAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, ‘Hollanda bize muhabirin Jabhat El Nusra örgütüyle bağlantılı olduğu bildirdi; önlem aldık’ sözleriyle ilgili top Hollandalı makamlarındadır. Açıklama bekliyoruz” açıklaması yaptı.

RSF temsilcisi Erol Önderoğlu: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, ‘Hollanda bize muhabirin Jabhat El Nusra örgütüyle bağlantılı olduğu bildirdi; önlem aldık’ sözleriyle ilgili top Hollandalı makamlarındadır. Açıklama bekliyoruz” https://t.co/1WQlFJGpf0 — RSF Türkçe (@RSF_tr) 17 Ocak 2019

HOLLANDA: GAZETECİ, HOLLANDA'NIN İSTEĞİ ÜZERİNE SINIR DIŞI EDİLMEDİ

BBC Türkçe'nin haberine göre Hollanda Ulusal Savcılık Bürosundan Hollanda basınına yapılan açıklamada, "Boersma, Hollanda'nın isteği üzerine sınır dışı veya iade edilmedi" dendi. Savcılık sözcüsü, gazeteci Boersma hakkında herhangi bir soruşturma bulunup bulunmadığını söylemedi.

Hollanda'daki hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66) ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Boersma'nın sınır dışı edilmesini meclis gündemine taşıdı. İki parti tarafından Dışişleri Bakanı Stef Blok'un yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, Boersma'nın, sınır dışı edilmesinin gerekçesini sordu. (MEDYA SERVİSİ)