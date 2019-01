Hollandalı gazeteci Ans Boersma sınır dışı edildi

Türkiye'de görev yapan Hollandalı gazeteci Ans Boersma, 'güvenlik' gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Türkiye hükümeti tarafından akredite edilen ve uzun zamandır İstanbul'da yaşayan Boersma, Hollanda'da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad'ın (FD) Türkiye muhabiri olarak görev yapıyordu.

Boersma dün sabah oturma iznini uzatmak için gittiği yabancılar dairesinde gözaltına alındı.

Yusuf Özkan'ın BBC Türkçe'de yayınlanan haberine göre, geceyi havaalanına yakın bir karakolda geçiren Hollandalı gazetecinin evine gitmesine ve eşyalarını almasına izin verilmediği belirtildi.

Gazeteci Boersma, bu sabah uçakla Hollanda'ya gönderildi.

Het Financieele Dagblad Genel Yayın Yönetmeni Jan Bonjer, sınır dışı edilme kararı karşısında derin bir şaşkınlık yaşadığını, karara karşı yasal mücadele vereceklerini söyledi.

Bonjer, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki gazetecilerin işlerini rahatsız edilmeden yapamaması son derece üzücü" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın sınır dışı edildiğini belirterek, "Sınır dışı kararının, kendisinin Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren Altun, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir" bilgisini verdi.

Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hollanda istihbaratından gazeteci hakkında el Nusra ile ilişkili olduğu konusunda bilgi verildiğini belirtti. Altun, "Eğer güvenilir bir hükümetin istihbaratı bir vatandaşlarını terörizmle ilişkilendiriyorsa, işini şansa bırakamazsın. Bu sonuca nasıl ulaşıldığını açıklayabilecek tek kaynak Hollanda makamlarıdır. İstihbaratların güvenilirliği konusunda spekülasyon yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

The Netherlands told Turkey that the reporter, who was deported today, had links to Jabhat al-Nusra. We acted on intelligence from the Netherlands and took a precautionary measure.

If a credible foreign gov't agency tells you that one of their citizens has links to terrorism, you don't take any chances.



The Dutch authorities alone are in a position to explain why they arrived at that conclusion. We won't speculate on the credibility of their intelligence.