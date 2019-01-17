‘9 yaşındaki çocuğun istismarının üzerini mi örteceksiniz?’

Geçtiğimiz cuma günü Doğanşehir merkez Karşıyaka Sürgü yolu üzerinde 9 yaşındaki bir çocuğun akrabası M.D. ile komşularının oğlu B.B. ve M.B’nin istismarına uğradığı iddia edildi. 9 aydır istismar edildiği bilgisi verilen çocuğun durumunu öğretmenlerinin fark etmesiyle olayın ortaya çıktığı söylenirken, çocuğu istismara maruz bırakan M.D, M.B, B.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan olayla ilgili il binasında basın açıklaması düzenleyen Emek Partisi Malatya il Örgütü üyesi kadınlar bu olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi. Açıklamayı yapan Beyhan Bali ülkede kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin boyutlarının artarak devam ettiğini ifade ederek “Gün geçmiyor ki kadınlara çocuklara yönelik taciz tecavüz katliam haberleriyle karşılaşmayalım. Çocuklar ise bu şiddet sarmalının en büyük mağduriyetini yaşıyor. Öyle ki çocuklar en güvenli olması gereken evlerde okullarda dahi dayak yiyor, tecavüze uğruyor. Kaçırılıyor, hunharca öldürülüyor” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

KADINLARI BİRLİKE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

Bali açıklamanın devamında ise gerçekleşen olaya dair bilgi vererek “3 kişi tutuklanarak ceza evine gönderilmiş. Küçük kız çocuğu ise ailesinden alınarak devlet himayesine verilmiş. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini ve savcılık tarafından gizlilik kararının alındığını öğrendik. Aklımız almıyor bu vahşeti. Toplumun en büyük kanayan yarası ortadayken Hükümet ise bu soruna karşı kör ve sağır. Gerici cinsiyetçi politikalarıyla şiddeti daha da tırmandırıyor. AKP iktidara geldiğinden bu yana kadın cinayetleri, tecavüz vakaları, çocuk gelinler, şiddet katbekat artmıştır. Şimdi soruyoruz Hükümete, bu soruna çözüm olarak yine evlendirmeyi mi önereceksiniz; yoksa çeşitli kurumlarınızla çocuğun kıyafetinizi sorgulayacaksınız; yoksa iyi hal indirimleriyle olayın üzerine sünger mi çekeceksiniz? Kadınların, çocukların yaşam mücadelesi verdiği bu toplumda yaşanan bu şiddetin sorumlusu, kadını erkekle eşit görmeyen AKP’nin gerici cinsiyetçi erkek egemen bakış acısı ve politikalarıdır” şeklinde konuştu.

Bali açıklamayı şu sözlerle sonlandırdı: “Biz kadınlar bizlere reva görülen bu vahşeti kabul etmiyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Tüm kadınları yan yana gelerek ve örgütlenerek bu saldırılara karşı durmaya ve hak ettiğimiz geleceği birlikte örmeye çağırıyoruz.” (EKMEK VE GÜL)