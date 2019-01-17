Nevzat Onaran’ın sarı basın kartı iptaline mahkeme onay verdi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, 2016 yılında “adli sicil kaydı var” denilerek sürekli basın kartı yenilenmeyen Gazeteci Nevzat Onaran için yerel mahkemenin verdiği ret kararını onayladı. Avukat Kamil Tekin Sürek, kararı Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

1992’den bu yana gazetecilik yapan Nevzat Onaran’ın sürekli basın kartı 2016 yılında iptal edildi.Onaran, Avukatı Kamil Tekin Sürek aracılığı ile kararın iptali için Ankara 2. İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme davayı, 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği’ne dayanarak reddetti. Bunun üzerine Avukat Sürek, kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Yerel mahkemenin ret kararını görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, bir üyenin “AİHM ifade özgürlüğü dedi’ şeklindeki şerhine rağmen kararı onayladı. Avukat Kamil Tekin Sürek, kararı Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

AİHM ‘İHLAL’ DEMİŞTİ

Düşünce Suçuna Karşı Girişim Sözcüsü Şanar Yurdatapan ve Gazeteci Nevzat Onaran, “Düşünceye Özgürlük 38” kitabının içeriğine yayıncı olarak iştirak ettikleri için mahkum edildikten sonra 2 ay hapis yatmıştı. Onaran da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “adil yargılanma hakkı” (6/1. maddesi), “ifade özgürlüğü hakkı” (10. madde) ve “örgütlenme hakkı”nın (11. madde) kısıtlandığı gerekçesiyle AİHM’ye başvurmuştu.

Askerlerin oluşturduğu bir mahkemenin “adil yargılama”ya kuşku düşüreceğini bildiren AİHM, oy birliğiyle sözleşmenin 6/1. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. (MEDYA SERVİSİ)