CHP’li Tanal, seçmen hakkını kısıtlayan YSK kararını AYM’ye taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, tutukluların oy kullanma hakkını kısıtlayan YSK’nin 1133 no’lu kararını Anayasa Mahkemesine taşıdı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart yerel seçimlerinde tutuklularla, taksirli suçtan hükümlülerin oy kullanmasını engelleyen bir karara imza attığını belirten Tanal “YSK, 1133 no’lu kararı ile seçimlerin demokratik ortamda yapılmasını engellemekte ve seçimleri manipüle etmektedir. Vatandaşın oy kullanma hakkını engellemek demokrasiye bir darbedir. Bu darbe YSK eliyle vurulmuştur. YSK bu darbe ile Anayasanın 2. maddesini adeta çiğnemiştir. YSK seçimde oluşacak kargaşayı, kaosu, manipülasyonu engellemekle yükümlüdür. YSK seçimin adalet ve eşitlik ilkelerine uygun bir vaziyette gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. Ancak YSK, kargaşa, düzensizlik, kaos ve manipülasyona yönelik karar almıştır. Bu YSK’nın varlık gerekçesine ve amacına aykırıdır. Anayasa Madde 131 açık bir şekilde YSK’nın işlem ve tedbirlerine karşı şikâyet edebilmeyi düzenlemiştir. YSK, dilekçemi Anayasa madde 79’a göre yani “YSK’nın kararları aleyhine başka bir mercie gidilemez” maddesi uyarınca reddetmiştir. Ancak YSK, 298 Sayılı seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun, YSK’nın İşlem ve Tedbirlerine Karşı Şikâyet başlıklı 131. Maddesine göre YSK kararlarına karşı şikâyet yolunun açık olduğunu dikkate almamıştır” dedi.

"YSK KARARI AYET DEĞİL, ANAYASAYA AYKIRI İSE ŞİKÂYET YOLU AÇIK"

Oy kullanma hakkı bulunan insanların oy kullanmalarının engellenmesinin demokrasiye zarar vereceğini ifade eden Tanal şunları söyledi; “Başvurumun salt Anayasa madde 79 gerekçe tutularak usulen reddedildiği için sanki YSK’nın her türlü kararı anayasaya uygun olsun-olmasın sorgusuz sualsiz kabul edilmesi gerektiği anlamı çıkıyor. YSK kararları ayet değildir. Anayasaya aykırı ise şikâyet yolu açıktır. Bu anlayış başlı başına anayasaya aykırıdır. YSK’nın seçimi manipüle etmeye hizmet eden karına yönelik şikâyetimin reddi dolayısıyla Anayasa Mahkemesine başvurma gereği doğmuştur.

YSK KARARI AYNI ZAMANDA YETKİ GASPIDIR

Anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 87. Maddesi der ki; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak……yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” Yani kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Yüksek Seçim Kurulu yeni kanun ihdas eder gibi genelge yayınlamaktadır. YSK, kendisini TBMM’nin yerine koyarak yeni kanun yapmaktadır ve söz konusu durum tam anlamıyla yetki gaspıdır. Yasa yapma görevi yasamanın yani TBMM’nin tekelindedir.” (HABER MERKEZİ)