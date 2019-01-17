17 Ocak 2019 12:30

Arabasıyla çiçekçiyi öldüren sanığa sahte alkol raporundan ceza

Çiçekçiye çarparak ölümüne neden olan Öztürk, sahte alkol raporu sunduğu gerekçesiyle ceza aldı. Mahkeme, hastane çalışanlarına da ceza verdi.

Arabasıyla çiçekçiyi öldüren sanığa sahte alkol raporundan ceza

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Kadıköy'de Çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya kaldırımda çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Murathan Öztürk, ceza aldığı dosyaya sahte alkol raporu sunduğu gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hastane müdürü Mehmet Latif Yaşlı, hastanenin laboratuvar sorumlusu Özlem Erkan ve hastane çalışanı Sevilay Özgün de 1'er yıl 11'er ay ve 10 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Mehmet Latif Yaşlı dışındaki sanıkların cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.

    İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Murathan Öztürk ile sahte alkol raporunun düzenlendiği öne sürülen özel hastanenin laboratuar sorumlusu Özlem Erkan katıldı. Diğer sanık olan hastane personelleri Mehmet Latif Yaşlı ile Sevilay Özgün duruşmaya katılmadı. Sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu.

    MURATHAN ÖZTÜRK: RAPOR ALINMASI KONUSUNDA BİLGİM VE MÜDAHALEM OLMADI

    Sanık Murathan Öztürk, tahlil için numune verdikten sonra hastaneden ayrıldığını belirterek, "Rapor alınması konusunda bir bilgim ve müdahalem olmadı. Herhangi bir kusurum yoktur, beraatımı talep ediyorum" dedi.

    SON SÖZLERİ SORULDU

    Son sözü sorulan tutuksuz sanık Özlem Erkan, "Sanık Murathan'ın bir bilgisi olmayabilir ancak rapor tanzimi hususunda hastanede bir baskı yaşanmıştır. Kendisini hiç görmedim, bilmiyorum. Rapor alınmaya geldiği zaman bu sorun ortaya çıktı. Sonuçların alınması aşamasında da sanıklardan Mehmet Latif devreye girdi. Raporun verilmesi hususunda baskı uyguladı. Bu şekilde rapor tanzim edildi. Raporun geçmişe yönelik verilmesinde de Sevilay hanım devreye girdi. Raporun çıktısını alarak verdiğim doğrudur, ancak ne şekilde, nasıl kullanıldığını bilmiyorum" dedi.

    Son sözü sorulan Murathan Öztürk, "Benim hiçbir kusurum yoktur, sorumluluk hastaneye aittir. Beraatımı  talep ediyorum" dedi.

    1'ER YIL 11'ER AY CEZA ALDILAR

    Kısa bir ara veren mahkeme, sanıklar Murathan Öztürk, Sevilay Özgün, Mehmet Latif  Yaşlı ve Özlem Erkan'ı, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2'şer yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklar lehine, "İyi hal" indirimi uygulayarak bu cezayı 1 yıl 11 ay 10 güne indirdi.

    CEZALAR 5 YIL ERTELENDİ

    Mahkeme, sanıklar Murathan Öztürk, Sevilay Özgün ve Özlem Erkan'ın cezalarını 5 yıl süre ile ertelerken, hakkında kesinleşen hapis cezası bulunduğu gerekçesi ile Mehmet Latif Yaşlı'nın cezasını ertelemedi.

    İDDİANAMEDEN

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz 2015 tarihinde Kadıköy'de kaldırımda yürüyen çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya çarparak ölümüne neden olan Murathan Öztürk'ün, aynı gün özel bir hastaneye giderek uyuşturucu ve alkol testi amacıyla idrar örneği verdiği, üç dört gün sonra sonuçları almaya gittiğinde alkol testine ilişkin raporun düzenlenmediğini gördüğü, bunun üzerine hastane müdürü olarak görev yapan diğer şüpheli Mehmet Latif Yaşlı'dan alkolsüz olduğuna dair rapor istediği belirtiliyor.

    Mehmet Latif Yaşlı'nın da diğer şüpheli Özlem Erkan'ı arayarak sanki kan alınmış ve kanda alkol çıkmamış gibi sahte rapor düzenlemesini istediği, Özlem'in de bir doktorun bilgisayarından rapor çıktısı alıp imzalamadan diğer sanık Sevilay Özgün'ü götürdüğü, Sevilay Özgün'ün de raporu paraflayarak Murathan Öztürk'ün yakınlarına verdiği belirtiliyor. İddianamede tüm sanıkların, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Lyon Üniversitesinin çatısında yangın
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Güvenli bölge’, Türkiye’nin iç ve dış politikasını çok zorlayacak

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Ne seninle, ne de sensiz...

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Kışkırtma” bir yönetim taktiği midir?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Propaganda ve gerçek

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Barış akademisyenleri davaları için iki bilimsel görüş

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Transfer düşkünlüğü!..

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Armadillo
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Hollandalı gazeteci Ans Boersma sınır dışı edildi
    Hollandalı gazeteci Ans Boersma sınır dışı edildi

    Türkiye'de görev yapan Hollandalı gazeteci Ans Boersma, 'güvenlik' gerekçesiyle sınır dışı edildi.

    Türkiye ekonomisine "nükleer" pranga
    Türkiye ekonomisine "nükleer" pranga

    Türkiye’de yapımı süren nükleer santraller, Türkiye ekonomisine önümüzdeki 20 yıl boyunca 110 milyar dolarlık ek yük getirecek.

    Ömer Fethi Gürer: Ulukışla’da 900 seçmen belirtilen adreste bulunamadı
    Ömer Fethi Gürer: Ulukışla’da 900 seçmen belirtilen adreste bulunamadı

    CHP'li Ömer Fethi Gürer, Ulukışla'da seçmen listelerine 6 ayda 1700 kişi eklendiğini ve 900 kişinin belirtilen adreste bulunamadığını açıkladı.

    Davutpaşa katliamında ölen işçilerin aileleri: Adalet istiyoruz
    Davutpaşa katliamında ölen işçilerin aileleri: Adalet istiyoruz

    Davutpaşa patlamasında yakınlarını kaybeden işçi aileleri, bugün görülen duruşma öncesinde basın açıklaması yaparak adalet taleplerini yineledi.

    Brexit'e dair 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak
    Brexit'e dair 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak

    İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki 'B Planı' 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

    Ne olacak bu Brexit’in hali?
    Ne olacak bu Brexit’in hali?

    Brexit oylaması üzerinden geçen zamana rağmen ilerleme sağlanmadı. Hükümetin ve Brüksel’in gündeminde halkın değil Avrupa sermayesinin talepleri var.

    Venezuela’da tüm taraflar 23 Ocak’ta sokağa iniyor
    Venezuela’da tüm taraflar 23 Ocak’ta sokağa iniyor

    Venezuela’da ABD destekli muhalefet ile Maduro hükümetini destekleyenler 23 Ocak'ta sokağa iniyor.

    GÜNCELLENDİ
    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları
    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    31 Mart yerel seçimleri öncesi yurdun dört bir yanında tespit edilen 'hayali seçmen' vakalarını derledik.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi günlüğü (Tüm transfer haberleri)
    Garry Rodrigues El İttihad'la ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü
    Garry Rodrigues El İttihad'la ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü
    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    Granito Girarto işçileri maaş ve tazminatlarını istiyor
    Granito Girarto işçileri maaş ve tazminatlarını istiyor

    Kurban Bayramı’ndan bu yana ücretsiz izine çıkarılan Granito Girarto granit fabrikası işçileri, aylardır verilmeyen maaş ve tazminatlarını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Tunus'ta kamu emekçileri grev başlattı
    Tunus'ta kamu emekçileri grev başlattı

    Tunus'ta kamu sektöründe çalışan yaklaşık 650 bin kamu emekçisi, maaşlarına zam yapılması talebiyle kamu kurumlarında grev başlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz

    Yunanistan’da öğretmenler 3. kez greve çıktı. Panthenonas Öğretmenler Birliği Yöneticisi Tsagaratou grevin nedenini ve taleplerini yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Aladağ Belediyesi, facianın yaşandığı yurt için "Ruhsatı yoktur" demiş
    Aladağ Belediyesi, facianın yaşandığı yurt için "Ruhsatı yoktur" demiş

    Adana Aladağ'da 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği Süleymancılar Cemaatine ait yurttaki yangına ilişkin davanın 8. duruşması görüldü.

    İşçi servisi, buzlanma nedeniyle kayan TIR'a çarptı: 5 yaralı
    İşçi servisi, buzlanma nedeniyle kayan TIR'a çarptı: 5 yaralı

    Karaman'dan Konya'nın Ereğli ilçesine işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayan TIR'a çarptı. Kazada, otobüs şoförü ve 4 işçi yaralandı.

    Rapçiler Server Uraz ve Ceg’e hapis cezası
    Rapçiler Server Uraz ve Ceg’e hapis cezası

    Müzisyenler Ceg lakaplı Volkan Ayvazoğlu ve Server Uraz'a "uyuşturucu kullanımını özendirmek" iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

    Yüksekova'da 3 çocuklu ailenin tek odalı evde yaşam mücadelesi
    Yüksekova'da 3 çocuklu ailenin tek odalı evde yaşam mücadelesi

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aile, tek odalı, duvarında çatlaklar olan, tuvalet, mutfak ve banyosu olmayan bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

    Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi
    Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde oturan Ednan Öz, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinde kayıtlarda 'ölü' olarak göründüğünü öğrendi.

    Yeni düzenlemeyle malullük ve emekli aylıkları bin TL'den az olmayacak
    Yeni düzenlemeyle malullük ve emekli aylıkları bin TL'den az olmayacak

    Ekonomi alanında düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre emekli aylıkları bin TL'den az olmayacak.

    Özgür Gündem ana davası 10 Nisan’a ertelendi
    Özgür Gündem ana davası 10 Nisan’a ertelendi

    Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın duruşması 10 Nisan’a ertelendi. Kemal Sancılı yine tahliye edilmedi.

    BİA: 123 gazeteci hapiste, 36 gazeteci "Erdoğan’a hakaret” sanığı
    BİA: 123 gazeteci hapiste, 36 gazeteci "Erdoğan’a hakaret” sanığı

    RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu'nun hazırladığı BİA Medya Gözlem Raporuna göre, Türkiye'de 123 gazeteci hapiste, 36 gazeteci "Erdoğan'a hakaret" sanığı.

    Kaş Çukurbağ Yarımadası'nda talanın önü açıldı
    Kaş Çukurbağ Yarımadası'nda talanın önü açıldı

    Türkiye’de her şey dahil sisteminin girmediği ender turizm merkezlerinden biri olan Kaş’taki Çukurbağ Yarımadasının doğal sit statüsü değiştirildi.

    Tarım işçileri şiddetli yağmurdan sonra çadırsız kaldı
    Tarım işçileri şiddetli yağmurdan sonra çadırsız kaldı

    Çoğunlukla Suriyeli tarım işçilerinin barındığı Adana’daki Tuzla-Tabaklar çadır alanı, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

    EMEP yerel seçim tutumunu açıkladı: Tek adam ittifakına oy yok!
    EMEP yerel seçim tutumunu açıkladı: Tek adam ittifakına oy yok!

    Yüksek Seçim Kurulu kararıyla parti olarak seçime girmesi engellenen Emek Partisi, yerel seçimlere ilişkin tutumunu açıkladı.

    Büro Emekçileri Sendikası: AKP adayı İŞKUR'da oy istedi
    Büro Emekçileri Sendikası: AKP adayı İŞKUR'da oy istedi

    BES İzmir Şubesi, AKP'nin Bayraklı belediye başkan adayının İŞKUR Müdürü ile birlikte bina içinde kurum çalışanlarından oy istediğini açıkladı.

    Eğitimde yarıyıl tatili yarın başlıyor
    Eğitimde yarıyıl tatili yarın başlıyor

    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili yarın başlıyor.