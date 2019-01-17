17 Ocak 2019 12:31Son Düzenlenme Tarihi: 17 Ocak 2019 13:59
Lyon'da üniversitenin çatısında patlama
Fransa'nın Lyon kentindeki bir üniversite binasının çatısında meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.
GÜNCELLENDİ
Ekran görüntüsü: DHA
Fransa'nın Lyon kentindeki bir üniversitede meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon'un Villeurbanne banliyösünde Claude Bernard Üniversitesinin Doua kampüsünün bir binasının çatısında önce yangın çıktı, ardından 3 gaz şişesi patladı.
Haberlerde, patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.
lyon lyon1 pic.twitter.com/WkZG4aMDBl— Podeus (@podeus69) 17 Ocak 2019
(DIŞ HABERLER)
ETİKETLER: FransaLyon Üniversitesi
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