Tunus'ta kamu emekçileri grevde

Tunus'ta 650 binden fazla kamu emekçisi, maaşlarına zam yapılması talebiyle bugün greve gitti. Ülke genelinde uygulanan bir günlük grev nedeniyle tüm devlet daireleri kapatıldı, öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek, okulların tamamı tatil edildi.

Hayatın durma noktasına geldiği Tunus'ta havalimanı çalışanlarının da greve katılmasıyla dış hat uçuşlarında aksamalar yaşandı. Grev nedeniyle birçok ticari hava yolu şirketi seferlerini iptal etti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, grevin balıkçı limanları, ulaştırma ve hava yolları sektöründe gece yarısından itibaren başladığını ve yüzde yüz başarılı olduğunu duyurdu.

Başkent Tunus'taki UGTT binası önünde toplanan kamu emekçileri, maaşlara zam yapılması ve diğer taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete çağrıda bulundu. Etkinliğe katılan UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, sendika binasının balkonundan emekçilere seslendi.

Fotoğraf: Nacer Talel/AA

Fotoğraf: Nacer Talel/AA

UGTT, önceki gün hükümetle devlet memurlarının maaşlarında artış yapılması için yürütülen diyaloğun başarısız olduğunu açıklamış ve bugün greve gideceklerini duyurmuştu.

UGTT'nin "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.

IMF, KAMU MAAŞLARININ 'KONTROL EDİLMESİNİ' İSTİYOR

Hükümetin 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı. (DIŞ HABERLER)

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