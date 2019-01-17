17 Ocak 2019 11:50
Esenyurt'ta bir sitede el bombası ve mermiler bulundu
Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitenin kamelyasında, üstü bezle örtülmüş bir poşetin içinde el bombası ve mermiler bulundu.
Fotoğraf: DHA
Esenyurt'ta bir sitenin kamelyasında el bombası ile mermiler bulundu.
Esenyurt Haramidere Caddesi'nde bir sitenin temizlik görevlisi, kamelya kısmındaki masada üstü bezle örtülmüş bir poşetin içindeki el bombası ve mermileri gördü. Temizlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kamelya çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Bir süre sonra olay yerine uzman ekip geldi. El bombası ve mermiler incelenmek üzere emniyete götürüldü. (DHA)
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