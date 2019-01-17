Gölcük'te TIR ile konteyner arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kocaeli Gölcük'te lojistik firmasında geri giden TIR'la konteyner arasında sıkışan Muzaffer Kalafat adlı işçi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden işçi Muzaffer Kalafat
Fotoğraf: DHA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir lojistik firmasında geri giden TIR ile konteyner arasında sıkışan işçi Muzaffer Kalafat (56) yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre K.P.'nin kullandığı TIR, dorsede bulunan ürünlerin indirilmesi için geri geri giderken arkada bulunan işçi Muzaffer Kalafat'a çarptı.
TIR ile konteyner arasında sıkışan Muzaffer Kalafat, ağır yaralandı.
Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Sağlık görevlileri tarafından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Muzaffer Kalafat, yolda yaşamını yitirdi.
2 çocuk babası Muzaffer Kalafat'ın belediyeden emekli olduktan sonra firmada çalışmaya başladığı öğrenildi. TIR sürücüsü K.P. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)