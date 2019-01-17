Tarım işçileri şiddetli yağmurdan sonra çadırsız kaldı

Volkan PEKAL

Adana

Çoğunluğunu Suriyeli tarım işçilerinin oluşturduğu Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tuzla-Tabaklar’da bulunan çadır alanda, yağış ve şiddetli rüzgara bağlı olarak çadırlar zarar gördü.

Çöpleri toplanmayan Tabaklar çadır alanında kalan tarım işçileri, yazın sivri sinek ve çöp kokusu ile boğuşurken kışın yağmur yağdığında barındıkları çadırlarını ve ıslanan eşyalarını kaybediyor. Kışın ortasında çadırsız kalan onlarca aile var. Ancak çadır sakinlerinin verdiği bilgiye göre, henüz kendileri ile ilgilenen olmamış. Başta çocuklar olmak üzere tarım işçilerinin sağlığı tehdit altında.

Su ve elektrik sorununa yağmurun da eklenmesi ile yerleşim yerini yaşanmaz hale geldiğini söyleyen tarım işçileri, vaatlerin yerine getirilmesini ve barınma sorunlarının çözülmesini istiyor.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel