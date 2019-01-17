Büro Emekçileri Sendikası: AKP adayı İŞKUR'da oy istedi

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, yaptığı yazılı açıklama ile İŞKUR Bornova Müdürlüğü'nde Devlet Memurları Kanunu hiçe sayılayarak seçim çalışması yapıldığını dile getirdi.

Sendikalarına gelen bilgiyi kamuoyuyla paylaşan Güven, idareciler eliyle seçimler öncesi kamu emekçilerinin üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığını ifade etti.

AKP Bayraklı belediye başkan adayı Ali Aslan'ın İŞKUR Bornova Müdürü ile birlikte dün mesai bitimi öncesinde kurum çalışanlarından tek tek oy istediğini ifade eden Güven, "Tek adam sisteminin idarecileri de 'AKP ne derse yapılır' anlayışıyla bir parti adayının kamu işyerinde 657 DMK’na tabi çalışanlardan yasaları açıkça ihlal ederek oy istemesi olayını şiddetle kınıyoruz" dedi

"İZNİ İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ MÜ VERDİ?"

"AKP adaylarının İŞKUR birimlerinde seçim çalışmasının iznini İŞKUR İl Müdürlüğü mü vermiştir?", "Bu çalışmaya hangi yasal dayanakla ortak olunmuştur?" ve "Diğer İŞKUR birimlerinde de AKP adayları rahatlıkla seçim çalışması yapabilecek mi?" sorularını yönelten Güven, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Olayın takipçisi olacağımızı üyelerimizi ve tüm kamu emekçilerinin üzerinde AKP ve idareci ortaklığı ile tahakküm kurulmasına asla izin vermeyeceğiz." (İzmir/EVRENSEL)

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