Ormanda mahsur kalan elektrik çalışanları helikopterle kurtarıldı

Kütahya'da ormanlık alanda karda mahsur kalan 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisi helikopterle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Radar mevkisindeki askeri bölgedeki elektrik arızasına müdahale eden 4 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, karlı zemin nedeniyle araçlarını bıraktıktan sonra belirlenen noktaya yaya olarak ulaşmaya çalıştı.

Ormanlık alanda yaklaşık 1 metre karda mahsur kalan 4 çalışan, durumu dün gece saat 23.00 sıralarında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarmaya bildirdi.

Telefonla ulaşılan çalışanların hayatta kalabilmeleri için AFAD ve sağlık görevlileri yönlendirmelerde bulundu. Telefonlarının şarjlarının bitmemesi için sadece bir telefonla iletişim sağlanırken, diğer 3'ünün telefonları özellikle kapalı tutuldu.

Yoğun uğraşlara rağmen ekiplerin bölgeye ulaşamamaları üzerine koordinatları belirlenen kişilerin kurtarılması için helikopter desteği istendi.

Talep üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Eskişehir'den havalanan arama kurtarma helikopteri, yaklaşık 10 saat süren bekleyişin ardından sabah saatlerinde bölgeye ulaşıp 4 kişiyi kurtararak Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına iniş yaptı.

Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çalışanlar, 112 acil servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zorlu arazi şartlarında hayatta kalma konusunda eğitimli oldukları belirtilen elektrik şirketi çalışanlarının, ateş yakarak donmaktan kurtuldukları öğrenildi. (AA)