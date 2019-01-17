Hrant Dink için etkinlik düzenlenecek

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe platformu, 17 Ocak Perşembe günü saat 19:00’da İstanbul’da Cezayir toplantı salonunda Hrant Dink’in anılacağı ve onun için verilen adalet mücadelesinin tartışılacağı bir etkinlik düzenliyor.

Etkinlikte konuşmacı olarak Canan Çoşkun, Melek Ulagay, Pakrat Estukyan, Roni Margulies ve Şenol Karakaş yer alacak.

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe platformunun etkinliğe dair çağrısı şöyle:

"12 yıl oldu: Hâlâ adalet arıyoruz

Hakikat anlatıcımız Hrant Dink’i anma ve adalet talebimizi yükseltme mücadelemizde 12 yıl doldu.

Adalet arayışımız sürüyor. "Biz bitti demeden bu dava bitmez" diyoruz.

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe platformu olarak 17 Ocak 2019 Perşembe akşamı saat 19:00'da Cezayir toplantı salonunda ‘12 yıl oldu: Hâlâ adalet arıyoruz’ başlıklı bir panel düzenleyeceğiz." (İstanbul/EVRENSEL)

Hrant Dink, katledilişinin 11. yılında anıldı