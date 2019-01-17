17 Ocak 2019 00:23

ABD, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat planlarını gözden geçirmeleri uyarısında bulundu.

ABD, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

Fotoğraflar: Pixabay-Flickr

    • Paylaş

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Türkiye’nin statüsü, “Seyahat etmeyi yeniden değerlendirin” anlamına gelen 3. seviyede, Irak ve Suriye sınırına yakın bölgeler ise “Seyahat etmeyin” anlamına gelen 4. seviyede tutuldu.

    T24'ün haberine göre vatandaşlarına ‘terör ve tutuklamalar’ nedeniyle seyahat planlarını gözden geçirmeleri uyarısında bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı bölgelerde risklerin arttığının altını çizdi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısında gerçekleştirilen düzenlemeye dair yapılan açıklamada "Terör örgütleri Türkiye’de olası saldırılar için komplo kurmaya devam ediyor. Teröristler herhangi bir uyarı olmaksızın saldırabilir" ifadeleri yer aldı.

    "HÜKÜMETİN ELEŞTİRİLMESİ TUTUKLANMAYLA SONUÇLANABİLİR"

    Açıklamanın devamında yer alan ifadeler ise şöyle:

    "Güvenlik güçleri, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişiyi, kısıtlı ya da gizli kanıtlarla ve siyasi bir amaç güttüğü görülen iddialarla terör örgütlerine destek iddiasıyla gözaltına aldı. ABD vatandaşları, Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarıyla da karşı karşıya kaldı. Gösterilere katılmak, Türkiye hükümeti tarafından bariz bir biçimde onaylanmıyor. Aynı şekilde hükümetin eleştirilmesi, sosyal medyayı da kapsayan şekilde tutuklanmayla sonuçlanabilir.

    "ABD hükümeti Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’de acil hizmetleri sağlamak konusunda kısıtlı olacağa sahip. Bu sebepten ABD hükümeti, çalışanlarının bu belirli bölgelere önceden izin almaksızın seyahat etmesini yasaklamaktadır." (HABER MERKEZİ)

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Yunanistan'da Çipras hükümeti güvenoyu aldı
    YAZARLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Transfer düşkünlüğü!..

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Armadillo

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Eyy Trump"tan "Trump’ı da anlıyoruz" kıvamına gelmek

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    AKP döneminde medyada mülteci temsili

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecrit altındaki Öcalan’ın kapısı neden aralandı!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidar her şey yolundaymış gibi yapsa da, satışlar düşüyor işsizlik artıyor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İZENERJİ işçileri TİS hakkı gasbedilen işçiye yol gösteriyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Milletvekilleri için daha fazla koruma gerekiyor*

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Özgür Özel’e soru: ‘Erdoğan ve Bahçeli dahil Türkiye’yi yöneten partiler üstü vesayet odağı’nın etki alanına CHP ve Kılıçdaroğlu da giriyor mu?

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Dumanla haberleşmek: Kış hastalıkları

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Türk futbolunun Prometheus’u
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kısa çalışma ödeneği: Patrona kolaylık işçiye hak kaybı
    Kısa çalışma ödeneği: Patrona kolaylık işçiye hak kaybı

    Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerlerinde işçilerin durumunu ve nelerle karşılaşabileceklerini Avukat Ahmet Ergin anlattı.

    TARİŞ işçilerine ve sendikacılara dava açılmasına tepki: Yanlarındayız
    TARİŞ işçilerine ve sendikacılara dava açılmasına tepki: Yanlarındayız

    TARİŞ işçilerine ve işçilere destek veren sendikacılara dava açılmasına konfederasyon ve sendikalar tepki gösterdi.

    Başkan RTÜK’e Konyalı hemşehrilerini toplamış: Konyalım yürü!
    Başkan RTÜK’e Konyalı hemşehrilerini toplamış: Konyalım yürü!

    RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, RTÜK'ün üst kademelerine Konyalı hemşehrilerini atadığı ortaya çıktı.

    Dytech’te ‘bugün gel yarın git’ dönemi
    Dytech’te ‘bugün gel yarın git’ dönemi

    Kısa çalışma ödeneği uygulamasının başladığı Sumiriko Hose’tan (Dytech) işçiler Evrensel'e mektup yazdı.

    Seçmen kaydırmada 2 neden: Muhtarlık cazibesi, AKP'nin risk bölgeleri
    Seçmen kaydırmada 2 neden: Muhtarlık cazibesi, AKP'nin risk bölgeleri

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) CHP ve HDP temsilcilerinden ‘seçmen kaydırması’ analizi: Muhtar maaşı cazibesi ve iktidarın riskli bölgeleri.

    GÜNCELLENDİ
    İngiltere Parlamentosu'nda May hükümeti güven oyu aldı
    İngiltere Parlamentosu'nda May hükümeti güven oyu aldı

    İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması Parlamentoda reddedildi. May hükümeti Parlamentoda yapılan oylamada 325 güven oyu aldı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD: Menbic'te 2 ABD askeri ve 2 görevli yaşamını yitirdi
    ABD: Menbic'te 2 ABD askeri ve 2 görevli yaşamını yitirdi

    ABD, Suriye'nin Menbic kentinde düzenlenen intihar saldırısında 2 ABD askeri, 1 sivil çalışan, 1 sözleşmeli güvenlikçinin öldüğünü açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Yunanistan'da Çipras hükümeti güvenoyu aldı
    Yunanistan'da Çipras hükümeti güvenoyu aldı

    Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğindeki hükümet, 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    18 yaşındaki Ozan Kabak, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer oluyor
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınladı
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    ‘Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ sona erdi
    ABD, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi
    ABD, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

    ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat planlarını gözden geçirmeleri uyarısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Kocaeli Emek Platformu, gelirde ve vergide adalet istedi
    Kocaeli Emek Platformu, gelirde ve vergide adalet istedi

    Ekonomik krize dikkat çeken Kocaeli Emek Platformu, asgari ücretin vergiden muaf tutulması başta olmak üzere pek çok talep sıraladı.

    Akşener: Türkiye'nin bekasıyla yerel seçimlerin alakasını kuramıyorum
    Akşener: Türkiye'nin bekasıyla yerel seçimlerin alakasını kuramıyorum

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiyem televizyonunun açılış resepsiyonuna gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da mobilya fabrikasında yangın: 5 Suriyeli işçi öldü
    Ankara'da mobilya fabrikasında yangın: 5 Suriyeli işçi öldü

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde, mobilyacılar sitesindeki fabrikada yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçiler var. 5 mülteci işçi hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi
    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi

    İngiltere Parlamentosu'nun Brexit'e ilişkin hükümet ve Avrupa Birliği arasında varılan anlaşmayı reddetmesi AB genelinde endişeye yol açtı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Münbic'teki saldırı ABD'nin çekilmesini etkilemeyecektir
    Erdoğan: Münbic'teki saldırı ABD'nin çekilmesini etkilemeyecektir

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    Trafoda patlama: 1 işçi ağır yaralandı
    Trafoda patlama: 1 işçi ağır yaralandı

    İstanbul’da trafo bakımı sırasında yaşanan patlamada Sedat Yeşilköy adlı bir işçi ağır yaralandı.

    SDG: Uluslararası güvence verilirse 'güvenli bölgeyi' destekleriz
    SDG: Uluslararası güvence verilirse 'güvenli bölgeyi' destekleriz

    Suriye Demokratik Güçleri, Suriye sınırına yapılması planlanan 'güvenli bölge'yi uluslararası güvence verildiği takdirde desteklediklerini açıkladı.

    Kozlu'daki maden cinayeti davasında savcı mütalaa açıkladı
    Kozlu'daki maden cinayeti davasında savcı mütalaa açıkladı

    TTK Kozlu Müessesesi maden ocağında 2013'te 8 madencinin ölümüyle sonuçlanan iş cinayetine ilişkin davada savcı mütalaa verdi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP Diyarbakır dahil 5 il için belediye başkan adaylarını açıkladı
    CHP Diyarbakır dahil 5 il için belediye başkan adaylarını açıkladı

    CHP Diyarbakır ve 4 ilde göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı. PM toplantısının ardından toplam 70 belediye başkan adayının ismi açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Putin ile Erdoğan 23 Ocak'ta Suriye gündemiyle bir araya gelecek
    Putin ile Erdoğan 23 Ocak'ta Suriye gündemiyle bir araya gelecek

    Suriye'de "güvenli bölge" planlarına dair konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bu topraklar Suriye hükümetinin kontrolüne geçmeli" dedi.

    Figen Yüksekdağ'ın reddi hakim talebi reddedildi
    Figen Yüksekdağ'ın reddi hakim talebi reddedildi

    Tutuklu yargılandığı davada reddi hakim talebi reddedilen Figen Yüksekdağ, mahkeme heyetine "Tarafsız olmadığınızı dünyaya ilan etmiş oldunuz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı
    Hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük sıfırlandı

    Cumhurbaşkanlığı hububat, bakliyat ve konserve domateste de gümrük vergisini sıfırladı.

    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz
    Yunanistan’da 3. öğretmen grevi: Tasarının geri çekilmesini istiyoruz

    Yunanistan’da öğretmenler 17 Ocak'ta 3. kez greve çıkıyor. Panthenonas Öğretmenler Birliği Yöneticisi Tsagaratou grevin nedenini ve taleplerini yazdı.

    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası
    Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası

    Barış Akademisyeni Dr. M.A’ya, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Erteleme uygulanmadı.

    Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak
    Tunuslu emekçiler yarın genel greve çıkacak

    Tunus'ta işçi ve emekçiler hükümetin hayata geçirdiği IMF dayatmalarına karşı insanca yaşanacak ücret için yarın ülke çapında genel greve çıkacak.