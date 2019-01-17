ABD, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Türkiye’nin statüsü, “Seyahat etmeyi yeniden değerlendirin” anlamına gelen 3. seviyede, Irak ve Suriye sınırına yakın bölgeler ise “Seyahat etmeyin” anlamına gelen 4. seviyede tutuldu.

T24'ün haberine göre vatandaşlarına ‘terör ve tutuklamalar’ nedeniyle seyahat planlarını gözden geçirmeleri uyarısında bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı bölgelerde risklerin arttığının altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısında gerçekleştirilen düzenlemeye dair yapılan açıklamada "Terör örgütleri Türkiye’de olası saldırılar için komplo kurmaya devam ediyor. Teröristler herhangi bir uyarı olmaksızın saldırabilir" ifadeleri yer aldı.

"HÜKÜMETİN ELEŞTİRİLMESİ TUTUKLANMAYLA SONUÇLANABİLİR"

Açıklamanın devamında yer alan ifadeler ise şöyle:

"Güvenlik güçleri, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişiyi, kısıtlı ya da gizli kanıtlarla ve siyasi bir amaç güttüğü görülen iddialarla terör örgütlerine destek iddiasıyla gözaltına aldı. ABD vatandaşları, Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarıyla da karşı karşıya kaldı. Gösterilere katılmak, Türkiye hükümeti tarafından bariz bir biçimde onaylanmıyor. Aynı şekilde hükümetin eleştirilmesi, sosyal medyayı da kapsayan şekilde tutuklanmayla sonuçlanabilir.

"ABD hükümeti Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’de acil hizmetleri sağlamak konusunda kısıtlı olacağa sahip. Bu sebepten ABD hükümeti, çalışanlarının bu belirli bölgelere önceden izin almaksızın seyahat etmesini yasaklamaktadır." (HABER MERKEZİ)