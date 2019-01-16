16 Ocak 2019 23:44
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Ocak 2019 01:06

Yunanistan'da Çipras hükümeti güvenoyu aldı

Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğindeki hükümet, 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.

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Yunanistan'da Çipras hükümeti güvenoyu aldı

Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

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    Yunanistan'da koalisyon ortağının hükümetten ayrılmasıyla parlamentoda azınlığa düşen hükümet için güven oylaması yapıldı. Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğindeki hükümet, 300 sandalyeli mecliste 148'e oya karşılık 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı. Bir milletvekili ise oylamaya katılmadı.

    Çipras oylamada, 145 SYRIZA'lı vekilin yanı sıra ortaklıktan ayrıldığını açıklayan Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinden 4, bir bağımsız milletvekili ve merkez sağ Potami partisinden bir milletvekilinin desteğini aldı.

    ÇİPRAS: EKİM 2019'A KADAR İLERLEMEK İÇİN ÇOĞUNLUĞA İHTİYACIMIZ VAR

    Çipras oylama öncesi yaptığı konuşmada, güvenoyu talebinde bulunarak "Hükümetimin hala tamamlanmamış olan kritik konularda ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Vekillerin tam güvenini alarak Ekim 2019'a kadar ilerlemek için çoğunluğa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. 

    Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi lideri ise güvenoyunun, "4 yıldır ülkeyi harabeye çeviren hükümete" ve Makedonya ile yapılan "isim anlaşmasına" destek anlamına geleceğini söyleyerek vekillere "hayır" oyu kullanmaları çağrısında bulundu. 

    Hükümetten ayrılma kararı alan ve liderliğini yürüttüğü ANEL'de bölünme yaşayan Panos Kammenos da "Makedonya ibaresini teslim eden hiçbir hükümette yer almayacağız" ifadelerini kullandı. Kammenos, partisinin kararını reddederek, hükümete destek veren milletvekillerine yönelik ise, "Koltuk için oylarını sattılar" dedi.

    SYRIZA hükümetinin ortağı Bağımsız Helenler (ANEL) Partisi Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, Makedonya'nın ismi konusunda yaşanan görüş ayrılığı ve Makedonya ile gerçekleştirilen anlaşma nedeniyle hükümetten ayrılma kararı almış ve görevinden istifa etmişti. Çipras, bunun üzerine güven oylamasına gitme kararı almıştı.

    KOALİSYONU DAĞITAN MAKEDONYA ANLAŞMASI

    Görev süresinin dolacağı Ekim 2019'a kadar hükümeti yönetme hakkı kazanan Çipras'ın önünde en önemli konu Makedonya ile "isim sorununu" çözmeye yönelik Prespa Anlaşması olarak görülüyor. Çipras, anlaşma kapsamında Makedonya meclisi tarafından onaylanan anayasa değişikliklerinin ardından Yunanistan meclisinin de anlaşmayı onaylaması gerekiyor.

    Seyit Aldoğan'ın Evrensel'de yer alan "Yunanistan’ın 'Makedonya sorunu' nedir?" başlıklı yazısına göre, Haziran 2018'de Yunanistan ile Makedonya arasında 27 yıldır süren "isim sorunu" konusunda anlaşmaya varılmıştı. Böylece Makedonya'nın, Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) olan resmi ismini "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirmesine karar verilmişti.

    Bu süreç, Makedonya'nın adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliklerinin Makedonya Meclisinde onaylanmasıyla nihayete erdi. Ancak Yunanistan'daki tepkiler sürdü ve hükümetin milliyetçi küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Makedonya konusundaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetten ayrılma kararı aldı.

    Yunanistan devleti, kuzey komşusu Yugoslavya’nın dağılmasından sonra kurulan devletin adına Makedonya denmesini hiçbir zaman kabul etmedi ve Makedonya’nın Yunanistan’a ait olduğunu söyleyerek uluslararası planda çeşitli girişimlerde bulundu. Yunan milliyetçisi ve gerici kesimler, isim üzerinde fırtınalar kopararak bu adın kullanılmasının Yunanistan’dan toprak talep etmeye kadar varacağı üzerine propagandalar yaptı. 

    Makedonya aslında büyük coğrafik bir bölgeye verilen ad ve 1913 yılında imzalanan Bükreş Anlaşmasıyla yüzde 51’i Yunanistan, yüzde 39’u Sırbistan, yüzde 9.5’i Bulgaristan ve yüzde 0.5’i Arnavutluk’a ait olmak üzere ve bu dört ülke arasında paylaşıldı.

    Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın ABD'nin önerisiyle "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

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